В техасском Остине неизвестный напал на прохожих с ножом

В Остине в американском штате Техас совершено нападение с применением холодного оружия. По меньшей мере один человек погиб, подтвердили представители полиции в пятницу, 3 января.

По информации медиков, не менее трех человек получили ранения. Двоим из них помощь была оказана на месте.

Инцидент произошел утром в торговом районе на юге города. Нападавший задержан стражами порядка. Место происшествия оцеплено.

Ранее в тот же день в пригороде Парижа неизвестный с ножом напал на прохожих, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

Смотрите также:

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе Преступник открыл огонь по зрителям Преступник расстрелял из автоматической винтовки зрителей концерта кантри-музыки, проходившего под открытым небом на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип. Он открыл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay. Стрелявший действовал в одиночку и, по версии следствия, был местным жителем. По словам шерифа, он покончил с собой до прибытия полиции. У преступника было с собой более десяти единиц оружия.

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе Люди в панике разбегались Стрельба на бульваре в Лас-Вегасе, где всегда очень людно, продолжалась несколько минут. Зрители концерта и случайные свидетели происшествия в панике покидали площадку перед гостиницей Mandalay Bay. На кадрах с места происшествия также видны лежащие на земле люди.

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе Десятки полицейских прибыли по вызову К казино Mandalay Bay были стянуты десятки полицейских. Ведется розыск женщины, предположительно находившейся в момент атаки рядом с подозреваемым. На время спецоперации правоохранительные органы попросили не размещать кадры с места происшествия в интернете.

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе Перекрыт ряд районов Лас-Вегаса Полицейские перекрыли доступ к отдельным участкам центрального бульвара Лас-Вегаса. Ряд рейсов из международного аэропорта Мак-Карран перенаправлен в другие города.

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе Раненых - более четырехсот Как сообщили в университетском медицинском центре Лас-Вегаса, к ним были доставлены 26 пострадавших в результате стрельбы, из них 12 - в критическом состоянии. В целом счет погибших идет на десятки, число раненых превышает четыреста человек. Автор: Екатерина Венкина

