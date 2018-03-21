 В техасском Остине неизвестный напал на прохожих с ножом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В техасском Остине неизвестный напал на прохожих с ножом

Полиция американского Остина подтвердила гибель одного человека в результате нападения с ножом. Врачи сообщают о трех раненых. Нападавший задержан полицией.

Медики на месте происшествия в Остине

Медики на месте происшествия в Остине

В Остине в американском штате Техас совершено нападение с применением холодного оружия. По меньшей мере один человек погиб, подтвердили представители полиции в пятницу, 3 января.

По информации медиков, не менее трех человек получили ранения. Двоим из них помощь была оказана на месте.

Инцидент произошел утром в торговом районе на юге города. Нападавший задержан стражами порядка. Место происшествия оцеплено. 

Ранее в тот же день в пригороде Парижа неизвестный с ножом напал на прохожих, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения. 

Смотрите также:

  • Сотрудник полиции укрылась за патрульным автомобилем

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Преступник открыл огонь по зрителям

    Преступник расстрелял из автоматической винтовки зрителей концерта кантри-музыки, проходившего под открытым небом на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип. Он открыл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay. Стрелявший действовал в одиночку и, по версии следствия, был местным жителем. По словам шерифа, он покончил с собой до прибытия полиции. У преступника было с собой более десяти единиц оружия.

  • Люди в панике бегут по центральному бульвару Лас-Вегаса

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Люди в панике разбегались

    Стрельба на бульваре в Лас-Вегасе, где всегда очень людно, продолжалась несколько минут. Зрители концерта и случайные свидетели происшествия в панике покидали площадку перед гостиницей Mandalay Bay. На кадрах с места происшествия также видны лежащие на земле люди.

  • Сотрудники правоохранительных органов укрылись за полицейским автомобилем возле Mandalay Bay

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Десятки полицейских прибыли по вызову

    К казино Mandalay Bay были стянуты десятки полицейских. Ведется розыск женщины, предположительно находившейся в момент атаки рядом с подозреваемым. На время спецоперации правоохранительные органы попросили не размещать кадры с места происшествия в интернете.

  • Вооруженные полицейские в укрытии, неподалеку от места стрельбы

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Перекрыт ряд районов Лас-Вегаса

    Полицейские перекрыли доступ к отдельным участкам центрального бульвара Лас-Вегаса. Ряд рейсов из международного аэропорта Мак-Карран перенаправлен в другие города.

  • Зрители спешно покидают место концерта

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Раненых - более четырехсот

    Как сообщили в университетском медицинском центре Лас-Вегаса, к ним были доставлены 26 пострадавших в результате стрельбы, из них 12 - в критическом состоянии. В целом счет погибших идет на десятки, число раненых превышает четыреста человек.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 03:09

После трагедии в Лас-Вегасе в США снова спорят о доступе к оружию

Контекст

Эксперт: В Америке царит "культура страха"  

Бизнес на фейках на примере теракта в Лас-Вегасе

У распространителей фейков есть экономический интерес. Это вновь стало очевидным после стрельбы в Лас-Вегасе, когда в интернете курсировали слухи, теории заговора и ложные данные. (05.10.2017)  

Эксперт по терроризму: В США радикализируются преступники-одиночки

Теракты, совершаемые в одиночку, - это типично американский феномен? Эксперт по вопросам терроризма Дэвид Шанцер объяснил в интервью DW, почему террористы в США не объединяются в группы. (14.06.2016)  

В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих

В парижском пригороде Вильжюиф неизвестный напал с ножом на прохожих, погиб как минимум один человек, трое получили ранения. Нападавший застрелен полицейскими. (03.01.2020)  

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

Неизвестный открыл огонь по зрителям концерта на открытом воздухе у известного казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли десятки человек, ранены свыше четырехсот. По данным полиции, стрелявшим был местный житель. (02.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Когда зеваки мешают спасателям  

После трагедии в Лас-Вегасе в США снова спорят о доступе к оружию  

Рядовые американцы вооружаются  

Также по теме

USA Paketbomben in Austin, Texas

Предполагаемый бомбист из Техаса подорвал себя 21.03.2018

Во вторник вечером в Техасе прогремели два взрыва. С начала марта в штате взорвались уже шесть бомб, которые были заложены в посылках.

USA 3D Waffen - Cody Wilson

Суд в США временно запретил публикацию чертежей для печати оружия на 3D-принтере 01.08.2018

Компания Defense Distributed добивалась от администрации Трампа обнародования в сети инструкций для сборки оружия с помощью 3D-печати.

Реклама

Самые читаемые

Греция, Кипр и Израиль начинают строить газопровод EastMed  

Российские каналы массово скрыли дизлайки под новогодним обращением Путина  

Послы Польши и Израиля осудили чествование Степана Бандеры в Украине  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно