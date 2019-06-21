В Тбилиси прошел оппозиционный "Марш свободы"

Несколько тысяч человек приняли в субботу, 29 июня, участие в протестном "Марше свободы" в Тбилиси. Акция прошла на проспекте Руставели и завершилась без эксцессов. По данным СМИ, большую часть протестующих составили сторонники партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В первых рядах марша прошла жена Саакашвили Сандра Руловс и сын.

Сам бывший президент назвал в своем Facebook эту акцию "антиолигархическим митингом" и пообещал, что "олигархат падет", и "Грузия будет свободна".

Основным требованием протестующих стала отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, по мнению оппозиции, спровоцировавшего чрезвычайно жесткие действия полиции во время столкновений в ночь на 21 июня.

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавлявший российскую делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

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