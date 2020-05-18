 В Татарстане пять полицейских осуждены за пытки | Новости из Германии о России | DW | 18.05.2020

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Россия

В Татарстане пять полицейских осуждены за пытки

В 2017 году оперуполномоченные заставляли 22-летнего Ильназа Пиркина признаться в 47 кражах. Он записал видеоролик и покончил с собой. Шестой фигурант дела объявлен в розыск.

Человек заходит в тюремную камеру

В Татарстане пятеро полицейских получили сроки в колонии по делу о пытках и суициде задержанного. Такое решение вынес Нижнекамский городской суд Татарстана, сообщает в понедельник, 18 мая, правозащитная организация "Зона права", которая представляет интересы пострадавших по делу.

Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин приговорен  к 9 годам лишения свободы, оперуполномоченные Гадель Рахимов, Игорь Филинов, Михаил Логачев и Наиль Миндубаев - к срокам от 6 лет и 3 месяцев до 11 лет. Ахметшин и Логачев отправлены в колонии общего режима, остальные трое - в колонии строгого режима.

Медбрата заставляли признаться в кражах

В октябре 2017 Рахимов, Филинов и Миндубаев заставляли 22-летнего медбрата Ильназа Пиркина дать признательные показания в совершении 47 краж, которые он не совершал. Позже Пиркин записал на свой мобильный телефон видеоролик, где рассказал о пытках в полиции, после чего покончил с собой. Согласно материалам дела, те же полицейские подвергали пыткам еще троих человек, двух из которых заставляли взять на себя вину в смерти Пиркина.

К пыткам также причастен стажер на должности оперативника Ильнар Гарипов, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Дело в его отношении выделено в отдельное производство.

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    Автор: Елена Барышева


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