В Татарстане пять полицейских осуждены за пытки

В Татарстане пятеро полицейских получили сроки в колонии по делу о пытках и суициде задержанного. Такое решение вынес Нижнекамский городской суд Татарстана, сообщает в понедельник, 18 мая, правозащитная организация "Зона права", которая представляет интересы пострадавших по делу.

Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин приговорен к 9 годам лишения свободы, оперуполномоченные Гадель Рахимов, Игорь Филинов, Михаил Логачев и Наиль Миндубаев - к срокам от 6 лет и 3 месяцев до 11 лет. Ахметшин и Логачев отправлены в колонии общего режима, остальные трое - в колонии строгого режима.

Медбрата заставляли признаться в кражах

В октябре 2017 Рахимов, Филинов и Миндубаев заставляли 22-летнего медбрата Ильназа Пиркина дать признательные показания в совершении 47 краж, которые он не совершал. Позже Пиркин записал на свой мобильный телефон видеоролик, где рассказал о пытках в полиции, после чего покончил с собой. Согласно материалам дела, те же полицейские подвергали пыткам еще троих человек, двух из которых заставляли взять на себя вину в смерти Пиркина.

К пыткам также причастен стажер на должности оперативника Ильнар Гарипов, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Дело в его отношении выделено в отдельное производство.

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

