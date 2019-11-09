 В Сыктывкаре тысячи людей вышли на акцию экопротеста | Новости из Германии о России | DW | 09.11.2019

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Россия

В Сыктывкаре тысячи людей вышли на акцию экопротеста

По оценкам организаторов, более пяти тысяч человек вышли на санкционированный митинг в столице Коми, чтобы выразить протест против строительства мусорного полигона у станции Шиес.

Протест в Архангельске против строительства мусорного полигона у станции Шиез (фото из архива)

Протест в Архангельске против строительства мусорного полигона у станции Шиез (фото из архива)

На митинг против строительства мусорного полигона у станции Шиес в Архангельской области, прошедший в Сыктывкаре в субботу, 9 ноября, по оценкам одного из организаторов, первого секретаря Сыктывкарского городского комитета КПРФ Ильи Богданова, вышло около 5,5 тысяч человек.

Железнодорожная станция Шиес, рядом с которой планируется построить мусорный полигон, находится в 95 километрах от Сыктывкара. Как сообщает в субботу онлайн-издание КомиОнлайн, кроме местных жителей, в мероприятии приняли участиежителиУрдомы, Котласа, Яренска и других близлежащих населенных пунктов.

Контекст

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Проблема утилизации мусора особенно актуальна в городах. Как европейцы пытаются ее решить? DW собрала несколько полезных советов о том, как уменьшить количество мусора. (14.10.2019)

Некоторые собравшиеся держали в руках транспаранты с надписями "Не плюйте в колодец! Север не помойка", "Нет свалке в Шиесе! Требуем исполнения воли народа" и "Шиес - Чернобыль XXI века".

Продолжавшаяся около двух часов акция была предварительно санкционирована местными властями и прошла мирно. Кроме прочих, на митинге присутствовали журналист и общественный деятель Илья Варламов, а также блогер, читающий в образе пенсионера рэп об актуальных событиях, Дед Архимед. 

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    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:35

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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

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Ссылки в интернете

Статья онлайн-издания КомиОнлайн об экопротесте в Сыктывкаре

Статья онлайн-издания КомиОнлайн об экопротесте в Сыктывкаре

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