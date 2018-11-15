В США согласован ряд вопросов для продажи мяса из пробирки

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) согласовали основные вопросы по регулированию продажи продуктов питания из выращенного в лабораториях мяса. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном в пятницу, 16 ноября.

Эксперты FDA займутся контролем над сбором животных клеток и их выращиванием, а представители министерства будут контролировать производство и маркировку пищевых продуктов. Дальнейшие детали документа находятся в процессе доработки. Стороны уверены, что отраженная в документе рамочная программа "может быть успешно внедрена" и "гарантируют безопасность" полученных таким образом продуктов.

На данный момент мясо из пробирки в Соединенных Штатах не продается. Однако некоторые компании работают над сокращением издержек и намерены в скором времени вывести на рынок продукты из мяса, выращенного в лабораториях в виде культуры клеток.

В отличие от Евросоюза, в США выращивание мяса в лабораториях не относится к числу широко оспариваемых тем. Производители мяса из пробирки отмечают, что подобная технология позволяет избежать выбросов парниковых газов. В свою очередь, фермеры ставят под вопрос правомерность называть мясом полученный в лабораторных условиях продукт.

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