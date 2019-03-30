В США свыше 20 штатов признают Голодомор геноцидом украинского народа

Губернатор американского штата Луизиана Джон Белл Эдвардс обнародовал прокламацию, в которой признал Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида украинского народа. Соответствующий документ в пятницу, 29 марта, разместило на своей странице в Facebook посольство Украины в США Как отмечается в сообщении дипмиссии, "более двадцати американских штатов" из 50 признали Голодомор.

"Приветствуем решение штата Луизиана и благодарим народ США за солидарность с Украиной и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима" Иосифа Сталина, подчеркивают в пресс-службе дипломатического представительства.

Решение Сената и Палаты представителей

В 2018 году Сенат, а за ним и Палата представителей Конгресса США приняли резолюцию, приуроченную к 85-летней годовщине Голодомора. В документе, в частности, подчеркивалось, что голод, искусственно организованный советским правительством на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах, являлся геноцидом украинцев, устроенным с целью "сломить сопротивление украинской нации коллективизации и коммунистической оккупации".

Геноцид против украинцев

Американские законодатели прислушались к выводам комиссии США по голоду в Украине, представленные в Конгрессе в 1988 году. В них указывалось, что "Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932-1933 годах".

МИД России отказывается признавать Голодомор исключительно геноцидом украинского народа, поскольку в ведомстве считают, что это "не имеет ничего общего с историческими фактами". В заявлении внешнеполитического ведомства РФ подчеркивалось, что голод в 30-е годы прошлого века "стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР".

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