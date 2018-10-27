 В США против Tesla начато расследование из-за Model 3 | Экономические новости из Германии | DW | 27.10.2018

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Экономика

В США против Tesla начато расследование из-за Model 3

Компанию подозревают в том, что она предоставляла инвесторам недостоверную информацию о графике производства Model 3, умалчивая о проблемах, сообщила газета The Wall Street Journal

Tesla Model 3

Model 3 компании Tesla

Органы юстиции США ведут расследование в отношении компании Tesla. Ее подозревают в том, что руководство Tesla предоставляло инвесторам недостоверные сведения о графике производства новой модели электромобиля Model 3, сообщила в пятницу, 26 октября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Контекст

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В последнее время электромобили Tesla стали для многих символом статуса, спрос на них превышает предложение. Но немецкий эксперт по автопрому Франк Швопе видит ситуацию не в столь радужном цвете. (04.12.2017)

Илон Маск оставит за собой общее руководство Tesla. Предприниматель и компания выплатят по 20 миллионов долларов штрафа. Ранее Маска обвинили в мошенничестве с ценными бумагами. (30.09.2018)

По данным издания, в последние несколько недель расследование идет более интенсивно, ряд сотрудников компании были вызваны на допрос в Федеральное бюро расследований (ФБР). В свою очередь официальный представитель Tesla сообщил WSJ, что компания ответила на вопросы следователей еще несколько месяцев назад. С тех пор ФБР не запрашивало новые документы и не вызывало никого на допрос.

Компания Tesla с самого начала сталкивалась с проблемами при производстве электрического седана Model 3, которым она надеется завоевать массовый рынок. Многократно руководство было вынуждено сообщать о невыполнении поставленной цели - выпускать по 5000 машин этой модели в неделю.

В конце сентября глава Tesla Илон Маск урегулировал спор с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Маск договорился с SEC, что уйдет с поста председателя совета директоров без права переизбрания в течение трех лет. При этом он сохранил за собой должность гендиректора Tesla. Сам предприниматель и компания выплатили по 20 млн долларов штрафа. Маска обвинили в мошенничестве с ценными бумагами и предоставлении данных, "вводящих в заблуждение". Поводом стало его сообщение в Twitter о намерении выкупить акции Tesla. Маск тогда заявил, что инвесторы для этого шага найдены. 

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    Автор: Андрей Гурков


 

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Model 3: Первый бюджетный электромобиль Tesla

 

Контекст

"Электрическая революция" в автопроме

Китай, Америка и Европа - на пороге бума электромобилей. Инфраструктура для их зарядки быстро развивается, а автостроители разрабатывают все новые модели на любой вкус. (21.10.2016)  

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