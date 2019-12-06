 В США при крушении вертолета погибли трое военнослужащих | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.12.2019

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Мир

В США при крушении вертолета погибли трое военнослужащих

Вертолет, потерпевший крушение в штате Миннесота, выполнял рутинный тестовый полет в рамках техобслуживания.

Полицейские машины вблизи места крушения военного вертолета в штате Миннесота, США 5 декабря 2019 года

Полицейские машины вблизи места крушения военного вертолета в штате Миннесота, США 5 декабря 2019 года

В США в четверг, 5 декабря, в штате Миннесота разбился вертолет типа UH-60 Black Hawk, на борту которого находились трое солдат Национальной гвардии Миннесоты. Губернатор штата Миннесота Тим Уолтц подтвердил на пресс-конференции, что выжить при крушении вертолета не удалось никому.

Вертолет поднялся в воздух около 14.00 в городе Сент-Клауд, выполняя плановый испытательный полет в рамках процедуры техобслуживания, сообщает информагентство AP. Спустя всего 9 минут после старта вертолет подал сигнал бедствия. Крушение произошло над фермерским полем к юго-западу от города Сент-Клауд. На поиски места крушения у служб спасения ушло несколько часов.

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