 В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.09.2018

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Мир

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В 17-ю годовщину терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне Дональд Трамп на траурной церемонии в боро Шанксвилл заверил в своей решимости в борьбе с терроризмом. Мемориал в Пенсильвании он назвал посланием миру.

Дональд Трамп с супругой Меланией во время минуты молчания на мемориале в боро Шанксвилл (штат Пенсильвания), 9 сентября 2018 года

Дональд Трамп с супругой Меланией во время минуты молчания на мемориале в боро Шанксвилл (штат Пенсильвания), 9 сентября 2018 года

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, приняв участие в траурной церемонии на мемориале в боро Шанксвилл (штат Пенсильвания) во вторник, 11 сентября.

"Я буду делать все, что в моих силах, чтобы не допустить нападений террористов на американской земле", - подчеркнул Трамп.

Контекст

Что стало с группировкой "Аль-Каида", взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года? После убийства бен Ладена и появления "Исламского государства" ей пришлось приспосабливаться к новым реалиям. (11.09.2016)

Значительная часть оружия, оказавшегося в арсенале ИГ, произведена в Восточной Европе и переправлена в Сирию и Ирак через третьи страны, говорится в докладе Conflict Armament Research. (11.03.2018)

Американский президент также указал на значимость мемориала на поле под Шанксвиллом, где благодаря действиям экипажа и пассажиров 17 лет назад разбился четвертый самолет, который террористы могли направить на Белый дом или Капитолий.

Трамп: "Америка никогда не подчинится тирании"

"Это поле - символ американского сопротивления. Данный мемориал - послание миру: "Америка никогда не подчинится тирании", - заявил Дональд Трамп. В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс принял участие в траурной церемонии в Пентагоне.

11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Террористы из исламистской организации "Аль-Каида" захватили управление четырьмя самолетами. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третье воздушное судно было направлено в здание Пентагона близ Вашингтона.

Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, в результате авиалайнер упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Куда его хотели направить террористы, доподлинно неизвестно - возможно, их целью был Белый дом или Капитолий в Вашингтоне. В результате терактов погибли около 3000 человек. Еще 75 000 пострадавших получили тяжелые физические и психические травмы.

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  • Музей 11 сентября

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  • Музей 11 сентября

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  • Музей 11 сентября

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  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

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    В нескольких витринах выставлены покрытые пылью туфли, ботинки и кроссовки людей, которым удалось спастись.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

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  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

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    "Лестница выживших" - последняя надземная часть, оставшаяся от разрушенных башен Всемирного торгового центра. Именно по этой лестнице в день теракта многие смогли покинуть горевшие здания.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

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    В последнем зале - информация о террористах, угнавших гражданские самолеты и совершивших террористическую атаку, а также об "Аль-Каиде".

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

    Сила памяти

    "Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин


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Атаки на США 11 сентября 2001 года - 15 лет спустя

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Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

В Нью-Йорке открылся музей, посвященный трагическому дню 11 сентября 2001 года, жертвам террористических актов "Аль-Каиды". (16.05.2014)  

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