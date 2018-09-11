В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В 17-ю годовщину терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне Дональд Трамп на траурной церемонии в боро Шанксвилл заверил в своей решимости в борьбе с терроризмом. Мемориал в Пенсильвании он назвал посланием миру.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время минуты молчания на мемориале в боро Шанксвилл (штат Пенсильвания), 9 сентября 2018 года
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, приняв участие в траурной церемонии на мемориале в боро Шанксвилл (штат Пенсильвания) во вторник, 11 сентября.
"Я буду делать все, что в моих силах, чтобы не допустить нападений террористов на американской земле", - подчеркнул Трамп.
Американский президент также указал на значимость мемориала на поле под Шанксвиллом, где благодаря действиям экипажа и пассажиров 17 лет назад разбился четвертый самолет, который террористы могли направить на Белый дом или Капитолий.
Трамп: "Америка никогда не подчинится тирании"
"Это поле - символ американского сопротивления. Данный мемориал - послание миру: "Америка никогда не подчинится тирании", - заявил Дональд Трамп. В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс принял участие в траурной церемонии в Пентагоне.
11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Террористы из исламистской организации "Аль-Каида" захватили управление четырьмя самолетами. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третье воздушное судно было направлено в здание Пентагона близ Вашингтона.
Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, в результате авиалайнер упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Куда его хотели направить террористы, доподлинно неизвестно - возможно, их целью был Белый дом или Капитолий в Вашингтоне. В результате терактов погибли около 3000 человек. Еще 75 000 пострадавших получили тяжелые физические и психические травмы.
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