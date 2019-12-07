В США отмечают обострение конфликта в Ливии из-за наемников из РФ

Соединенные Штаты очень обеспокоены обострением конфликта в Ливии, связанным с ростом числа российских наемников на территории этой страны, поддерживающих силы генерала Халифы Хафтара. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил агентству Reuters высокопоставленный чиновник в Госдепартаменте США.

Увеличение числа бойцов частной военной компании Вагнера "меняет расклад сил конфликта и обостряет его", указал он, говоря на условиях анонимности. При этом США по-прежнему признают Правительство национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, отметил собеседник агентства. Вашингтон не поддерживает никакую из сторон конфликта и ведет переговоры со всеми сторонами, которые могут повлиять на попытки заключить мирное соглашение, добавил он.

Наступление Хафтара на Триполи

Ливийский генерал Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. При этом его Ливийская национальная армия (ЛНА) близка к взятию ливийской столицы, заявил в начале декабря спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саляме.

76-летний генерал ранее относился к числу соратников ливийского лидера Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар превратился в одного из самых влиятельных противников Каддафи. Его поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На одной из встреч с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

В конце ноября Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера. Они дислоцированы в этой стране для поддержки Ливийской национальной армии, сообщил он.

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