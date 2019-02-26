 В США начался процесс по делу о глифосате | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В США начался процесс по делу о глифосате

Истец утверждает, что гербицид, содержащийся в производимом Monsanto средстве для уничтожения сорняков, привел к онкозаболеванию. Суд рассматривает свыше 750 исков в отношении компании.

Выпускаемое Monsanto средство против сорняков

В Сан-Франциско в понедельник, 25 февраля, начался судебный процесс в отношении американской компании компания Monsanto. Истец, гражданин США, утверждает, что гербицид глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у него онкологического заболевания. По словам адвокатов 70-летнего мужчины, он активно пользовался средством с 1980-х по 2012 год.

Дело является прецедентным, поскольку впервые рассматривается в федеральном окружном суде США и является лишь одним эпизодом в масштабном процессе. На изучении суда находится более 750 подобных заявлений в отношении Monsanto.

Контекст

Темная хрустящая корочка на картошке фри или хлебе у многих вызывает аппетит. Ученые же видят в ней опасность для здоровья. В ЕС производители теперь обязаны соблюдать новые правила. (13.04.2018)

Традиционные методы агропрома наносят непоправимый вред окружающей среде. Ресурсы Земли на исходе. Городские фермы в Нью-Йорке предлагают альтернативный способ ведения сельского хозяйства. (12.08.2017)

Покупка немецким Bayer американской компании Monsanto за 66 млрд долларов - сделка года. И это действительно хорошая новость, даже несмотря на возникающие риски, считает Хенрик Бёме. (15.09.2016)

Компанию обязали выплатить онкобольному 78 млн долларов

22 октября 2018 года суд в Калифорнии обязал Monsanto выплатить другому пострадавшему с онкологическим заболеванием 78 млн долларов. Присяжные сочли, что гербицид глифосат "в значительной степени" содействовал развитию заболевания у 46-летнего мужчины. Ранее он работал смотрителем школьной территории и использовал средство в течение нескольких лет. По мнению присяжных, компания не предупреждала покупателей своей продукции о том, что гербициды могут привести к онкологическим заболеваниям.

У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном.

Американская компания Monsanto - один из лидеров на мировом рынке продаж генномодифицированных семян и гербицидов. С июня 2018 года она принадлежит немецкому концерну Bayer. Глифосат широко используется в том числе и в России, где этот химикат как средство борьбы с сорняками продается под марками "Раундап", "Глифор", "Торнадо", "Ураган".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Ясменник душистый

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Ясменник душистый

    Стеблям с цветами этого растения необходимо подвянуть для того, чтобы появился характерный привкус, знакомый в Германии по традиционному напитку "Майский пунш", или мороженному сорта Waldmeister. Изумрудного цвета настой следует использовать с осторожностью: не более трех граммов ясменника на литр сока, вина или воды. Иначе головные боли обеспечены. Растение обладает токсическими свойствами.

  • Крапива

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Крапива

    Она умеет не только обжигать. Крапиву считают настоящим кладезем полезных веществ. Среди них - витамины A, C, E и минеральные соли. Собирать ее лучше в перчатках, но при обработке жгучие ворсинки ломаются. Поэтому употреблять крапиву можно безбоязненно - в салате, супе или освежающем смузи.

  • Сердечник луговой

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Сердечник луговой

    Он хрупкий на вид и неожиданно терпкий на вкус - сердечник луговой. Растение обладает бактерицидными свойствами. Используется в качестве приправы к супам и салатам. Кроме того, нежно-розовые цветы сердечника - прекрасная съедобная декорация для самых различных блюд.

  • Чесночница черешчатая

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Чесночница черешчатая

    Чесночница черешчатая или черешковая цветет в мае-июне. Нежно-зеленые стебли полезного растения обладают чесночным запахом. В пищу чесночницу, горьковатую на вкус, лучше использовать в свежем виде. При тепловой обработке горький вкус усиливается и становится неприятным.

  • Салат из дикорастущих трав

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Салат из диких трав

    Декоративно, вкусно, полезно: такой витаминный салат можно приготовить из желтой яснотки, чесночницы, сердечника лугового и будры, известной под названием "собачья мята".

  • Одуванчик

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Одуванчик

    Это растение особо представлять не нужно. Витамины группы А, В и С, а также высокое содержание горьких веществ делает его незаменимым укрепляющим средством, способствующим быстрому выведению шлаков из организма. Попробуйте в течение двух недель готовить салат с пригоршней листьев одуванчика.

  • Желе из одуванчика

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Желе из одуванчика

    …или приготовить ароматное желе: 300-500 граммов цветков и пару долек лимона залить литром воды, варить на медленном огне 45 минут, процедить. Жидкость смешать с сахаром и довести до кипения. Готово!

  • Сныть

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Сныть

    Она слывет грозой садовников и сорняком номер один! А между тем, сныть обыкновенная богата на витамины А и С, каротин, кальций и цинк. Совет специалистов: есть эту приятную на вкус травку почаще.

  • Кнедли на новый лад

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Кнедли на новый лад

    Любимые немцами кнедли на этот раз - с травами. Хорошо подходят для этого блюда сныть, сердечник луговой и крапива. Готовые кнедли следует полить растопленным сливочным маслом, посыпать тертым сыром и подать с салатом из свежесобранных трав.

  • Черемша

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Черемша

    Эту повелительницу лесных трав называют еще медвежьим луком или диким чесноком. Там, где расцветает черемша, воздух наполняется пряным ароматом. Она помогает регулировать кровяное давление, считается противовоспалительным и отхаркивающим средством - если есть черемшу в сыром виде. При сборе будьте осторожными по следующей причине...

  • Ландыши

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Ядовитый двойник

    У черемши есть двойник - ландыш. И все бы ничего, вот только путать их никак не рекомендуется: ландыш - растение ядовитое. Не помогают глаза, ориентируйтесь по запаху: от черемши исходит характерный чесночный аромат.

  • Черемша

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    С заботой о природе

    В сезон цветенья черемша образует в лесу настоящий цветочный ковер. Цветы черемши также употребляют в пищу, как и листья. Вот только собирая ее, не стоит забывать о будущей весне и собирать, поэтому, не все подчистую…

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 02:55

Биопродукты - в массы!

Контекст

Вкусно и полезно: съедобные сорняки

Отведать суперполезных растений не желаете? Они доступны каждому, кто их умеет распознавать. Для этого лишь придется отправиться на ближайшую полянку или в лес. (14.06.2017)  

Ссылки в интернете

Суд существенно снизил компенсацию от компании Monsanto больному раком

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем агрохимический гигант Bayer поглощает Monsanto  

Раковым больным дорого обходится бесплатная медицина  

Биопродукты - в массы!  

Также по теме

Roundup

Суд существенно снизил компенсацию от компании Monsanto больному раком 23.10.2018

Пострадавшему от использования выпускаемого Monsanto средства против сорняков присудили 78 млн долларов вместо 289 млн. При этом суд отказал компании в новом процессе.

Glyphosat

Компания Monsanto в США выплатит 289 млн долларов больному раком 11.08.2018

Выпускаемое Monsanto средство для уничтожения сорняков содержит гербицид глифосат. Компания не предупредила покупателей о возможном вреде вещества для здоровья.

Реклама

Самые читаемые

В Европарламенте уверяют, что дочь Пескова не имеет доступа к секретным документам  

Глава МВД Бранденбурга: Нужна усиленная интеграция беженцев из Чечни  

Что разрешено звезде? Как танцовщика Полунина простили в Мюнхене  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно