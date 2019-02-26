В США начался процесс по делу о глифосате

В Сан-Франциско в понедельник, 25 февраля, начался судебный процесс в отношении американской компании компания Monsanto. Истец, гражданин США, утверждает, что гербицид глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у него онкологического заболевания. По словам адвокатов 70-летнего мужчины, он активно пользовался средством с 1980-х по 2012 год.
Дело является прецедентным, поскольку впервые рассматривается в федеральном окружном суде США и является лишь одним эпизодом в масштабном процессе. На изучении суда находится более 750 подобных заявлений в отношении Monsanto.
Компанию обязали выплатить онкобольному 78 млн долларов
22 октября 2018 года суд в Калифорнии обязал Monsanto выплатить другому пострадавшему с онкологическим заболеванием 78 млн долларов. Присяжные сочли, что гербицид глифосат "в значительной степени" содействовал развитию заболевания у 46-летнего мужчины. Ранее он работал смотрителем школьной территории и использовал средство в течение нескольких лет. По мнению присяжных, компания не предупреждала покупателей своей продукции о том, что гербициды могут привести к онкологическим заболеваниям.
У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном.
Американская компания Monsanto - один из лидеров на мировом рынке продаж генномодифицированных семян и гербицидов. С июня 2018 года она принадлежит немецкому концерну Bayer. Глифосат широко используется в том числе и в России, где этот химикат как средство борьбы с сорняками продается под марками "Раундап", "Глифор", "Торнадо", "Ураган".
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