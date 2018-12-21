В США из-за споров о бюджете сократят работу госучреждения

Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Из-за этого с полуночи субботы (8:00 мск) начнется процедура частичной приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия денег, то есть "шатдаун".
Причиной разногласий конгрессменов стало намерение Дональда Трампа прописать в проекте бюджета средства на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали данный проект.
Госдеп, Минюст и NASA будут затронуты
"Шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений, в частности, Годепартамент, министерство внутренней безопасности, Минюст, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другие.
По предварительным оценкам, порядка 380 тысяч федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск вплоть до принятия бюджета. Еще 420 тысяч сотрудников, от чьей работы государство не может отказаться, должны будут продолжить выполнение служебных обязанностей без оплаты. Речь идет, в частности, о сотрудниках правоохранительных органов и персонале органов исполнения наказаний. В январе-феврале 2018 года в США уже было два кратковременных "шатдауна".
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"Великая американская стена"
Устанавливать заграждения на границе с Мексикой американские власти начали еще в период правления Билла Клинтона. После терактов 11 сентября 2001 года его преемник Джордж Буш-младший ускорил темпы строительства. На данный момент длина сооружения составляет около 1100 км: это около трети общей протяженности границы.
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Разделительный барьер
С 2002 года Израиль возводит бетонное заграждение вдоль Западного берега реки Иордан. Проект, официальной целью которого является защита израильтян от атак террористов, в мире оценивают крайне неоднозначно. Международный суд ООН уже в 2004 году признал строительство стены нарушением прав человека. Однако Израиль продолжает возводить барьер: в конечном счете его длина должна составить 759 км.
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Линия контроля
С 1971 года армии Индии и Пакистана разделяет демаркационная линия, проведенная по бывшему княжеству Джамму и Кашмир: сегодня так называемая линия контроля является фактической границей между двумя конфликтующими сторонами. Многие ее участки заминированы, а заграждения состоят из концентрических рядов колючей проволоки высотой до трех метров, к которой подведен электрический ток.
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Граница между классами
В некоторых странах барьеры возводятся для того, чтобы оградить от беднейших слоев населения остальное общество. К примеру, в столице Перу Лиме трехметровая стена отделяет трущобы от более престижной части города. Так называемые "закрытые районы" есть во многих латиноамериканских городах. Жители Лимы называют заграждение "стеной позора".
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Садр-сити
В 2007 году армия США построила бетонную стену в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр (Садр-сити), где проживает около 2 млн шиитов. Высота заграждения составляет около четырех метров, а длина - пяти километров. В других частях города также возведены бетонные заграждения, отделяющие суннитские районы от шиитских.
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"Стены мира"
После массовых беспорядков 1969 года британские власти возвели в Северной Ирландии так называемые "стены мира", призванные минимизировать контакт между католиками и протестантами. В стенах есть ворота, которые закрываются ночью, а также в случае возникновения столкновений между двумя группами. Многие говорят, что барьеры еще больше усилили ощущение раскола в местном обществе.
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Граница Южной Кореи с КНДР
С момента окончания в июле 1953 года Корейской войны коммунистический Север и капиталистический Юг разделяет демилитаризованная зона. Полоса земли шириной в четыре и длиной в 241 км считается одной из самых укрепленных границ в мире. На некоторых участках демаркационной линии вдобавок возведена стена.
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Крепость Европа
Европейские страны также стали отгораживаться от остального мира стеной. С осени 2015 года Венгрия укрепляет свои границы, пытаясь защититься от потока беженцев. Если поначалу в заборе еще можно было найти лазейку, то сейчас попасть на другую сторону не удается практически никому. В данный момент Венгрия возводит второй забор на границе с Сербией: его построят вдоль уже существующего заграждения.
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Сеута и Мелилья
Для защиты от беженцев высокие стены возведены и в Сеуте и Мелилье - испанских городах-анклавах в Марокко. Чтобы перебраться на другую сторону, нужно преодолеть три ряда заграждений с колючей проволокой. Кроме того, забор оснащен датчиками, фиксирующими движения, и инфракрасными камерами. При попытке перелезть через забор, беженцы часто получают ранения, однако это их не останавливает.
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10 стен, разделяющих мир
Сирийско-турецкая граница
Тем временем Турция строит на границе с Сирией трехметровую бетонную стену с колючей проволокой и дозорными вышками. Общая длина заграждения должна составить 511 км: по сообщениям Анкары, половина стены уже построена. Германия и ЕС неоднократно критиковали турецкие власти за недостаточно защищенную границу.
Автор: Николас Мартин, Александра Елкина