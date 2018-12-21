 В США из-за споров о бюджете сократят работу госучреждения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.12.2018

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Мир

В США из-за споров о бюджете сократят работу госучреждения

Демократы в Сенате блокируют проект бюджета, так как Дональд Трамп добивается выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. "Шатдаун" затронет Госдеп, NASA и другие учреждения.

здание конгресса США

Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Из-за этого с полуночи субботы (8:00 мск) начнется процедура частичной приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия денег, то есть "шатдаун".

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Причиной разногласий конгрессменов стало намерение Дональда Трампа прописать в проекте бюджета средства на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали данный проект.

Госдеп, Минюст и NASA будут затронуты

"Шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений, в частности, Годепартамент, министерство внутренней безопасности, Минюст, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другие.

По предварительным оценкам, порядка 380 тысяч федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск вплоть до принятия бюджета. Еще 420 тысяч сотрудников, от чьей работы государство не может отказаться, должны будут продолжить выполнение служебных обязанностей без оплаты. Речь идет, в частности, о сотрудниках правоохранительных органов и персонале органов исполнения наказаний. В январе-феврале 2018 года в США уже было два кратковременных "шатдауна".

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    Тем временем Турция строит на границе с Сирией трехметровую бетонную стену с колючей проволокой и дозорными вышками. Общая длина заграждения должна составить 511 км: по сообщениям Анкары, половина стены уже построена. Германия и ЕС неоднократно критиковали турецкие власти за недостаточно защищенную границу.

    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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Дональд Трамп хочет построить на границе с Мексикой "грандиозную" стену. США - далеко не единственная страна, пытающаяся решить свои проблемы с помощью стали и бетона. (25.04.2017)  

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