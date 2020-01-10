 В США из-за пандемии отложили исполнение смертного приговора | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.07.2020

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Мир

В США из-за пандемии отложили исполнение смертного приговора

Родственники потерпевших настояли на отсрочке, ссылаясь на то, что из-за коронавируса они не могут приехать на казнь. Эта казнь должна стать первой в США на федеральном уровне с 2003 года.

Комната для приведения в исполнение смертных приговоров, штат Алабама

Комната для приведения в исполнение смертных приговоров, штат Алабама

Из-за пандемии коронавируса окружной суд в штате Индиана отложил приведение в исполнение смертного приговора, назначенное на 13 июля. Судья Джейн Магнус-Стинсон в пятницу, 10 июля, удовлетворила соответствующую просьбу родственников потерпевших, ссылавшихся на то, что из-за угрозы для здоровья на фоне пандемии они не могут приехать на казнь Дэниела Льюиса Ли.

Эта смертная казнь должна стать первой в США на федеральном уровне с 2003 года. Ли был приговорен к казни посредством инъекции яда в 1999 году за то, что в 1996 году вместе с сообщниками в ходе ограбления в штате Арканзас убил трех человек - супругов и их восьмилетнюю дочь.

Родственники потерпевших против казни

Родственники потерпевших, однако, выступают против казни, заявляя, что эта мера уже ничего не исправит. Мать убитой Ирлин Питерсон в видеообращении к президенту США Дональду Трампу, которого она назвала "богобоязненным человеком", попросила заменить смертный приговор Ли на пожизненное тюремное заключение.

Судья Магнус-Стинсон постановила, что, с одной стороны, "общественность и администрация заинтересованы в пунктуальном и надлежащем исполнении смертного приговора, вынесенного господину Ли", но общественность в то же время заинтересована и в "справедливом и уважительном отношении к жертвам преступления".

Министерство юстиции США выступает против отсрочки смертного приговора Ли и обжалует решение Магнус-Стинсон.

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    179 учреждений

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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