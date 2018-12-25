 В США закрыто дело о сексуальных домогательствах Кевина Спейси | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.07.2019

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Мир

В США закрыто дело о сексуальных домогательствах Кевина Спейси

Истец отказался давать показания, которые могли бы свидетельствовать против него самого. В итоге прокуратура в Нантакете сняла с киноактера обвинения.

Кевин Спейси и его адвокат в суде

Кевин Спейси (слева) и его адвокат в суде

Прокуратура американского штата Массачусетс сняла с киноактера Кевина Спейси обвинения в сексуальных домогательствах . Решение принято в связи с отказом 21-летнего мужчины, выступавшего истцом, давать показания, сообщила прокуратура в Нантакете в среду, 17 июля.

Во время судебных слушаний на прошлой неделе потерпевший воспользовался правом не свидетельствовать против себя и отказался отвечать на вопрос, удалял ли он текстовые сообщения со своего телефона, которые могли бы подтвердить невиновность Спейси. Защита 59-летнего актера утверждает, что истец стер данные с телефона, который затем исчез.

Контекст

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Лауреата премии "Оскар" Кевина Спейси обвиняли в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше. В июле 2016 года в одном из ресторанов на курортном острове Нантакет актер купил молодому человеку несколько алкогольных напитков, а затем трогал его гениталии, сообщила мать потерпевшего. Спейси категорически отрицал свою вину.

Многочисленные обвинения в отношении Кевина Спейси

С осени 2017 года стало известно более чем о 30 предполагаемых случаях сексуальных домогательств Спейси. В частности, о таком случае сообщил актер Энтони Рэпп. В лондонском театре Old Vic Спейси в бытность артистическим директором, согласно сообщениям, совершил сексуальное насилие не менее чем над 20 мужчинами. В Англии также ведется расследование в отношении киноактера.

Кевин Спейси в 2017 году перестал появляться на публике и, по словам его представителя, начал лечиться у психотерапевта. Американская развлекательная компания Netflix в связи со скандальными разоблачениями прекратила сотрудничество со Спейси в сериале "Карточный домик". Сцены с его участием в фильме "Все деньги мира" были вырезаны. Кроме того его лишили премии "Эмми". С тех пор карьера киноактера фактически разрушена.

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    Автор: Никита Баталов


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