 В Судане провалились переговоры военного совета и оппозиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.06.2019

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Мир

В Судане провалились переговоры военного совета и оппозиции

Захватившие власть в Судане военные отказались от договоренностей, достигнутых ранее с оппозицией. ЕС осудил жесткий разгон протестной акции в Хартуме.

Протесты в Судане, 3 июня 2019 года

Протесты в Судане, 3 июня 2019 года

В Судане провалились переговоры между оппозицией и военнослужащими, пришедшими к власти после военного переворота в апреле 2019 года. Оппозиционные активисты во вторник, 4 июня, отказались от проведения новых выборов и от других предложений военных. В свою очередь, представители военного совета заявили о выходе изо всех ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

Контекст

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Глава совета генерал Абдель Фаттах Абдулрахман в видеообращении к гражданам объявил о проведении в течение ближайших девяти месяцев перевыборов, которые будут проходить "под региональным и международным контролем". Оппозиция намерена продолжать протесты и настаивает на том, чтобы без проведения выборов было сформировано переходное правительство, в которое войдут гражданские лица.

Евросоюз осудил разгон лагеря демонстрантов

Предложение провести выборы стало жестом военного совета в адрес оппозиции после того, как накануне суданские военные разогнали палаточный лагерь активистов в столице страны Хартуме. В результате разгона погибли не менее 35 человек.

Евросоюз осудил действия военнослужащих. "Для применения насилия при разгоне мирного сидячего протеста нет оправдания", - говорится в сообщении Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Брюссель призвал военный совет проявить сдержанность, отметив, что на нем в настоящий момент лежит ответственность за безопасность и соблюдением верховенства права в Судане.

В апреле военные свергли авторитарного президента Судана Омар аль-Башира, правившего последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. После переворота на улицы вышли тысячи демонстрантов, которые разбили палаточный лагерь вблизи штаб-квартиры военного совета. 15 мая представители совета заявили, что договорились с оппозицией о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.

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    Автор: Людгер Шадомски, Марина Барановская


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