 В Стамбуле задержаны участницы акции против насилия над женщинами | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2019

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Европа

В Стамбуле задержаны участницы акции против насилия над женщинами

Турецкие феминистки исполнили танец, ставший символом борьбы с насилием над женщинами. Полиция задержала ряд активисток и применила слезоточивый газ для разгона их акции.

Акция в защиту прав женщин в Стамбуле 8 декабря 2019 года

Акция в защиту прав женщин в Стамбуле 8 декабря 2019 года

В Стамбуле в воскресенье, 8 декабря, турецкая полиция разогнала демонстрацию активисток, выступающих против насилия в отношении женщин. Были задержаны несколько человек. Видеоролики, на которых видно, как правоохранители в касках и с щитами вытесняют и задерживают женщин, опубликованы в Twitter турецких правозащитных организаций Kampüs Cadıları и Kadın Meclisleri.

Контекст

Каждая четвертая женщина в Германии становится жертвой домашнего насилия. Амалия и ее 14-летняя дочь пошли на курсы самообороны, чтобы уметь постоять за себя. (25.11.2019)

Российские семьи разрушают НКО, феминистки, представители ЛГБТ, а статистика домашнего насилия в стране преувеличена, уверены организаторы митинга. Репортаж DW. (23.11.2019)

Как сообщает Kadın Meclisleri, полиция также применила слезоточивый газ, а в числе задержанных оказалась глава турецкой организации "Мы остановим убийства женщин" Фидан Атаселим.

Танец - символ движения за права женщин

Большое число активисток собралось в Стамбуле, чтобы вместе исполнить танец против сексуального насилия, который впервые представила группа феминисток Las Tesis из Чили на Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября. С тех пор этот танец стал символом движения в защиту женских прав во всем мире. Его исполняли активистки в Берлине, Мадриде, Гамбурге, Амстердаме, Париже, Лондоне и Мехико.

Смотритетакже:

  • Картина с лицом женщины

    Художники выступили против насилия

    Борьба за жизнь

    25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Холодное оружие

    Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Сто тысяч в год

    По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Знакомые преступники

    В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

  • Нож

    Художники выступили против насилия

    Тревожный сигнал

    К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Незаменимая поддержка

    До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь.

    Автор: Ксения Сафронова


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Школьница и ее мать на курсах самообороны: как женщин в Берлине учат противостоять насилию

Контекст

Художники выступили против насилия

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин. Художники со всего мира призывают обратить внимание на эту проблему. (25.11.2016)  

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