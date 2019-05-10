 В Средиземном море утонули несколько десятков беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 10.05.2019

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Европа

В Средиземном море утонули несколько десятков беженцев

Лодка с мигрантами, направлявшимися из Ливии в Италию, затонула примерно в 83 километрах от побережья Туниса. По различным данным, погибли от 65 до 70 человек.

Лодка с мигрантами перевернулась в Средиземном море (Фото из архива)

Лодка с мигрантами перевернулась в Средиземном море (Фото из архива)

Не менее 65 человек утонули в Средиземном море на пути из Африки в Европу в пятницу, 10 мая. Как сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), лодка с мигрантами затонула примерно в 83 километрах от побережья Туниса. Местное новостное агентство TAP сообщает как минимум о 70 погибших. По оценке UNHCR, речь идет о крупнейшей трагедии с беженцами за последние месяцы.

Контекст

До 700 тысяч человек ждут в Ливии шанса отплыть в Европу. Но в последние недели поток беженцев резко сократился. Корреспондент DW провел 4 дня на корабле миссии Frontex в Средиземном море. (30.08.2017)

Европа пытается решить миграционный кризис, закрыв последний легальный маршрут по Средиземному морю. Но операция по устрашению беженцев - не выход, уверен обозреватель DW Бернд Ригерт. (03.08.2017)

Оказавшиеся неподалеку от места крушения лодки рыбаки, по некоторым данным, спасли 16 человек. Одни человек доставлен в больницу. Остальные ждут разрешения сойти на берег в порту тунисского курортного города Зарзис. По сообщениям местных властей, на лодке в подавляющем большинстве находились мигранты из государств, расположенных южнее пустыни Сахара. Они отправились в путь поздним вечером 9 мая из ливийского портового города Зуара в направлении Европы, планируя нелегально высадиться в Италии. Как сообщает UNHCR со слов выживших мигрантов, лодку опрокинули высокие волны.

По данным ООН, за первые четыре месяца 2019 года на пути между Ливией и Европой уже погибли 164 человека. Ответственность за спасательные  работы в этом районе Средиземноморья с июня 2018 года несет береговая служба Ливии, уточняет агентство AFP.

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