В списке Forbes богатейших людей мира сменился лидер

Директор компании Louis Vuitton Moët француз Бернар Арно, по данным журнала Forbes, является на сегодняшний день самым богатым человеком в мире. Как сообщает издание в субботу, 18 января, состояние Арно и членов его семьи оценивается в 116,5 млрд долларов.
Между тем основатель компании Amazon Джефф Безос, возглавлявший список Forbes богатейших людей мира, 18 января опустился на вторую строчку в рейтинге. По данным Forbes, на сегодняшний день активы Безоса стоят 115,6 млрд долларов. На третьем месте в актуальном списке богатейших людей мира, по данным Forbes, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 110,6 млрд долларов.
Россияне в списке Forbes самых богатых людей в мире
В актуальном списке Forbes богатейших людей мира, насчитывающем 2200 человек, числятся более ста россиян. Самый богатый из них по состоянию на 18 января - Леонид Михельсон, основатель и председатель газовой компании "Новатек". Располагая состоянием в 27,1 млрд долларов, он занимает 37-ю строчку в списке Forbes богатейших людей мира.
Единственным россиянином из списка, который, по данным Forbes, сумел 18 января увеличить свое состояние, стал бизнесмен Михаил Прохоров, заработавший за прошедшие сутки 9 млн долларов. На данный момент состояние Прохорова насчитывает 11,8 млрд долларов (143-е место в рейтинге).
В то же время единственным россиянином из списка, состояние которого за сутки уменьшилось, стал Андрей Молчанов, владеющий контрольным пакетом акций строительной компании LSR Group. По данным Forbes, состояние Молчанова 18 января уменьшилось на 8 млн долларов и составило 1,2 млрд долларов (1920-е место в рейтинге).
Единственный выходец из России, попавший в первую десятку списка Forbes самых богатых людей в мире по состоянию на текущий момент, - это член совета директоров компании Alphabet (материнская компания Google) американец Сергей Брин. Его состояние оценивается в 63,9 млрд долларов (10 место).
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