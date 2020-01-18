 В списке Forbes богатейших людей мира сменился лидер | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2020

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Мир

В списке Forbes богатейших людей мира сменился лидер

По данным журнала Forbes, директор компании Louis Vuitton Moët Бернар Арно является на сегодняшний день самым богатым человеком в мире. В списке Forbes он обошел основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Глава компании Louis Vuitton Moët Бернар Арно

Глава компании Louis Vuitton Moët Бернар Арно

Директор компании Louis Vuitton Moët француз Бернар Арно, по данным журнала Forbes, является на сегодняшний день самым богатым человеком в мире. Как сообщает издание в субботу, 18 января, состояние Арно и членов его семьи оценивается в 116,5 млрд долларов.

Контекст

Британский журнал "Экономист" посвящает проблемам германской экономики и политики обзор на четырнадцати страницах.

Концерн Amazon ищет место для второй штаб-квартиры. Многие американские города пытаются заинтересовать компанию щедрыми финансовыми предложениями, не заботясь о налогоплательщиках.

Между тем основатель компании Amazon Джефф Безос, возглавлявший список Forbes богатейших людей мира, 18 января опустился на вторую строчку в рейтинге. По данным Forbes, на сегодняшний день активы Безоса стоят 115,6 млрд долларов. На третьем месте в актуальном списке богатейших людей мира, по данным Forbes, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 110,6 млрд долларов.

Россияне в списке Forbes самых богатых людей в мире

В актуальном списке Forbes богатейших людей мира, насчитывающем 2200 человек, числятся более ста россиян. Самый богатый из них по состоянию на 18 января - Леонид Михельсон, основатель и председатель газовой компании "Новатек".  Располагая состоянием в 27,1 млрд долларов, он занимает 37-ю строчку в списке Forbes богатейших людей мира.

Единственным россиянином из списка, который, по данным Forbes, сумел 18 января увеличить свое состояние, стал бизнесмен Михаил Прохоров, заработавший за прошедшие сутки 9 млн долларов. На данный момент состояние Прохорова насчитывает 11,8 млрд долларов (143-е место в рейтинге).

В то же время единственным россиянином из списка, состояние которого за сутки уменьшилось, стал Андрей Молчанов, владеющий контрольным пакетом акций строительной компании LSR Group. По данным Forbes, состояние Молчанова 18 января уменьшилось на 8 млн долларов и составило 1,2 млрд долларов (1920-е место в рейтинге).

Единственный выходец из России, попавший в первую десятку списка Forbes самых богатых людей в мире по состоянию на текущий момент, - это член совета директоров компании Alphabet (материнская компания Google) американец Сергей Брин. Его состояние оценивается в 63,9 млрд долларов (10 место).

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Миллионер, который помогает другим

Контекст

Лорен Гринфилд: Богатство напоказ

Американский фотодокументалист Лорен Гринфилд много лет снимает богатых, точнее, сверхбогатых и их жизнь, - в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Москве, Шанхае... Ее фотографии сейчас показывают в Гамбурге, в музее Deichtorhallen.  

Ссылки в интернете

Информация о состоянии Сергея Брина на сайте журнала Forbes

Информация о состоянии Сергея Брина на сайте журнала Forbes

Список Forbes богатейших людей в мире по данным за март 2019 года

Список Forbes богатейших людей в мире по данным за март 2019 года

Список Forbes богатейших людей в мире по данным на текущий момент

Список Forbes богатейших людей в мире по данным на текущий момент

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