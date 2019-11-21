В Совфеде РФ предлагают закрепить в законе понятие "кандидат-иноагент"

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ предлагает ввести в избирательное законодательство понятия "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента". Об этом заявил председатель комиссии Андрей Климов во вторник, 17 ноября, отметив, что изменения предлагается внести в Госдуму РФ "незамедлительно".

По его словам, это должно помочь избирателям получить "более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат".

Комиссия также предлагает включить в признаки отнесения физлиц к "иноагентам" участие в политической деятельности в РФ и "целенаправленный сбор" сведений в области военно-технической деятельности РФ. Эти действия должны быть связаны с получением финансовой и иной поддержки от иностранных источников, пояснил Климов. Предлагается также запретить признанным "иноагентами" физлицам занимать должности в государственных и муниципальных органах и увольнять педагогов за "побуждение к действиям, противоречащим Конституции РФ".

Норма о физлицах-"иноагентах"

В феврале в РФ вступили в силу поправки, вводящиестатус "иностранного агента" для физлиц и требующие от СМИ, уже объявленных "иноагентами", зарегистрировать российское юридическое лицо. Гражданин может получить статус "иноагента", введенный в законодательство РФ в 2012 году для НКО и в 2017 году для СМИ, если он распространяет сообщения и материалы СМИ-"иноагентов" или участвует в создании этих материалов и при этом получает финансирование из-за рубежа. Гражданина в этом случае включают в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Российские и международные политики, правозащитники, общественные деятели давно уже подвергают острой критике российские законы об "иноагентах" как юридически абсурдные и посягающие на базовые конституционные права. В частности, они обращают внимание на размытые формулировки, позволяющие признавать "иноагентами" любых граждан, работающих в компаниях с зарубежным финансированием, или ученых, получающих гранты.

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