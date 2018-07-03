В Совете Федерации предложили включить блогеров в закон об иноагентах

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц. Об этом в пятницу, 8 ноября, рассказал журналистам глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. "В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом", - цитирует сенатора РБК.

Климов также пояснил, что попавшее под действие законопроекта физическое лицо будет обременено определенными требованиями, в том числе должно будет зарегистрироваться в Минюсте РФ и маркировать распространяемую информацию. На нынешнем этапе, добавил он, закон не предполагает наступления уголовной ответственности за его нарушение.

По словам сенатора, Госдума и Совфед могут принять необходимые поправки в закон еще до конца 2019 года.

Закон о СМИ-иноагентах



В конце 2017 года президент России подписал закон о СМИ - иностранных агентах. Позднее Минюст опубликовал реестр таких СМИ, в который вошли "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", а также несколько национальных подразделений "Радио Свобода".



В середине января 2018 года Госдума поддержала внесение в закон о СМИ-иноагентах поправки, позволяющие вносить в реестр блогеров, а также обязывающие пользователей соцсетей маркировать перепосты материалов СМИ-иноагентов. Физическое лицо, как следует из законопроекта, также сможет быть признано иноагентом только при наличии финансирования, осуществляемого из-за рубежа. Аналогично НКО, такие лица должны будут регистрироваться в Минюсте и указывать свой статус во всех своих публикациях в соцсетях.



Тогда же Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП о введении штрафов за нарушение закона о СМИ - иностранных агентах. За грубые нарушения предусмотрен штраф для физлиц - 150 тыс. руб. или арест до 15 суток, для должностных лиц - 200 тыс. руб. и для юридических лиц - 5 млн рублей.

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