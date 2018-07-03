 В Совете Федерации предложили включить блогеров в закон об иноагентах | Новости из Германии о России | DW | 08.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Совете Федерации предложили включить блогеров в закон об иноагентах

Попавшее под действие законопроекта физическое лицо должно будет зарегистрироваться в Минюсте РФ и маркировать распространяемую информацию. Закон могут принять до конца 2019 года.

Табличка Иностранный агент

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц. Об этом в пятницу, 8 ноября, рассказал журналистам глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. "В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом", - цитирует сенатора РБК.

Климов также пояснил, что попавшее под действие законопроекта физическое лицо будет обременено определенными требованиями, в том числе должно будет зарегистрироваться в Минюсте РФ и маркировать распространяемую информацию. На нынешнем этапе, добавил он, закон не предполагает наступления уголовной ответственности за его нарушение.

Контекст

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал DW о преследовании его правозащитной организации в РФ, противостоянии с ФСБ и о стратегии защиты по иску о ликвидации. (17.10.2019)

"Иностранные агенты" для Кремля - все, кто против его интересов. Борьбу за власть окружение Путина хочет представить как защиту от внешней угрозы, пишет об атаке на ФБК Иван Преображенский. (09.10.2019)

По словам сенатора, Госдума и Совфед могут принять необходимые поправки в закон еще до конца 2019 года.

Закон о СМИ-иноагентах

В конце 2017 года президент России подписал закон о СМИ - иностранных агентах. Позднее Минюст опубликовал реестр таких СМИ, в который вошли "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", а также несколько национальных подразделений "Радио Свобода".


В середине января 2018 года Госдума поддержала внесение в закон о СМИ-иноагентах поправки, позволяющие вносить в реестр блогеров, а также обязывающие пользователей соцсетей маркировать перепосты материалов СМИ-иноагентов. Физическое лицо, как следует из законопроекта, также сможет быть признано иноагентом только при наличии финансирования, осуществляемого из-за рубежа. Аналогично НКО, такие лица должны будут регистрироваться в Минюсте и указывать свой статус во всех своих публикациях в соцсетях.

Тогда же Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП о введении штрафов за нарушение закона о СМИ - иностранных агентах. За грубые нарушения предусмотрен штраф для физлиц - 150 тыс. руб. или арест до 15 суток, для должностных лиц - 200 тыс. руб. и для юридических лиц - 5 млн рублей.


Смотрите также:

  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Ведущие регионы

    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 13:58

ФСБ нейтрализует критиков Кремля: Лев Пономарев о новой атаке на "иноагентов". DW Новости

Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

ФСБ нейтрализует критиков Кремля: Лев Пономарев о новой атаке на "иноагентов". DW Новости  

Выборы Путина: "иностранному агенту" заткнули рот - DW Новости  

Особенности национальной борьбы с "иноагентами" в РФ – DW Новости  

Также по теме

Baltisches Forum In St. Petersburg

Госдума готовится расширить действие закона о СМИ-иноагентах 03.07.2018

Согласно одобренным поправкам к СМИ-иноагентам могут быть приравнены физические лица, распространяющее материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа.

USA State Department - Heather Nauert

США критикуют Россию за давление на "Радио Свобода" и "Голос Америки" 07.07.2018

Поправки к закону о СМИ-"иноагентах" - новое средство Москвы в борьбе с "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "Голосом Америки" и другими независимыми медиа, считают в Вашингтоне.

Реклама

Самые читаемые

Подзабытый полуостров: в Берлине обсудили, что делать с Крымом  

Украинские мигранты - шанс для экономики ФРГ? Мнение ученого  

Виктор Ерофеев: Великая Октябрьская неудачная революция  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно