В соборе Святой Софии прошел первый с 1934 года пятничный намаз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 24 июля, принял участие в первом с 1934 года пятничном намазе в соборе Святой Софии в Стамбуле. "Благословенной пятницы", - написал он в Twitter.

Официальное молитвенное служение имам начал в 13.45 мск, после того как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов прозвучал призыв к намазу.

Айя-София: Тысячи полицейских и ограниченный доступ

Для обеспечения безопасности на подступах к Айя-Софии были развернуты контрольно-пропускные пункты. Доступ в собор на период визита правительственной делегации был перекрыт. Губернатор Али Ерликая увязал это с действующими из-за эпидемии коронавируса ограничительными мерами.

По информации агентства Reuters, возле собора собрались тысячи верующих. Большинство из них сидело на молитвенных ковриках на площади Султанахмет. Местные СМИ сообщали, что улицы Стамбула 24 июля должны были патрулировать 17 000 полицейских. Планировалось, что во время богослужения христианские мозаики и фрески будут затемнены при помощи специального освещения, либо закрыты занавесками.

Из музея - в храм для мусульманских богослужений

Ранее, в начале июля, Госсовет Турции (высший административный суд страны) принял решение о лишении собора статуса музея. Через несколько часов после решения суда 10 июля президент Турции Эрдоган опубликовал указ, согласно которому собор будет открыт для проведения в нем мусульманских богослужений.

Собор Святой Софии на протяжении десятилетий являлся не только символом Стамбула, но и самой популярной туристической достопримечательностью Турции, а также частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм с огромным куполом и интерьером, украшенным древними фресками, ежегодно привлекал миллионы туристов. Вместе с тем собор Святой Софии всегда оставался не только архитектурным шедевром, но и политическим символом.

Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии

Решение властей Турции вызвало глубокое сожаление, в частности, Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ). Так, он призвал власти сохранить христианские мозаики, а мировое сообщество - помочь в сохранении особого статуса этого храма. "Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников", - говорилось в заявлении Синода.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь выступил со специальным заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора. "Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции", - подчеркнул он.

Смотрите также:

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Собор Святой Софии станет мечетью Государственный совет Турции разрешил использовать собор Святой Софии в Стамбуле (Айя-София) в качестве мечети. 10 июля суд отменил постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении собору статуса музея. 24 июля здесь состоялся первый за 86 лет пятничный намаз. В нем принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и тысячи верующих.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Собор Святой Софии - это не только символ Стамбула, но и самая популярная туристическая достопримечательность Турции. Храм с огромным куполом высотой 55 метров, 4 минаретами и интерьером, украшенным древними фресками и мозаикой, ежегодно привлекает миллионы туристов. С 1985 года собор Святой Софии является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Памятник византийского зодчества В 532 году император Юстиниан велел построить в Константинополе собор Святой Софии. К его возведению было привлечено 10 000 рабочих. 15 лет спустя недостроенное окончательно здание собора было освящено. Он более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Собор, в котором короновали императоров Византии Почти 150 тонн золота отдал император Юстиниан для строительства собора Святой Софии. Но несовершенная конструкция здания нуждалась в доработке. Купол вначале был спроектирован с ошибками и рухнул во время землетрясения. С середины VII века в соборе Cвятой Софии короновали византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Как собор стал мечетью Византийское правление в Константинополе окончилось в 1453 году. Город завоевал османский султан Мехмед II. Он распорядился, чтобы собор Святой Софии стал мечетью. К зданию пристроили 4 минарета. Крест заменили на полумесяц, колокола и алтарь были демонтированы или разрушены, мозаика и фрески замазаны штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Мечеть превратили в музей После падения Османской империи основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934 году превратил собор Святой Софии в музей, получивший название Музей Айя-София. В здании начались реставрационные работы. Были вновь открыты фрески и мозаика, ранее замазанные штукатуркой. Много внимания было уделено тому, чтобы не повредить мусульманские символы в здании.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Византийские иконы В ходе реставрационных работ на стенах внутри собора открылась роскошная византийская мозаика 14 века, замазанная штукатуркой, когда собор превратили в мечеть. Полностью мозаика не сохранилась, но лица все же хорошо видны. В середине изображен Христос как владыка мира. По левую сторону - Дева Мария, по правую - Иоанн Креститель.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Символы ислама и христианства То, что в этом здании речь идет о двух крупных мировых религиях - исламе и христианстве, сразу понятно любому посетителю. Рядом с изображением Девы Марии с Иисусом Христом расположены священные для мусульман цитаты из Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Диалог культур и религий Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. С 1934 года собор был музеем и служил местом и символом диалога и мирного сосуществования народов и культур. Автор: Хайке Мунд, Наталья Позднякова

