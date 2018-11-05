В Сирии погибли шесть наемников ЧВК Вагнера

В Сирии погибли шестеро наемников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает "Новая газета" в понедельник, 5 ноября, со ссылкой на собственный источник в Сирии. О гибели шести россиян в Сирии также сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

По данным "Новой" и SOHR, российские наемники погибли в результате взрыва, произошедшего накануне в бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор. Жертвами взрыва стали еще пятеро бойцов сирийской правительственной армии.

По словам источника "Новой", в здании полиции расположено одно из подразделений 5-го корпуса сирийской правительственной армии, "укомплектованного сирийскими добровольцами и усиленного российскими "военными советниками".

Что известно о ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК Вагнера насчитывали в разное время и по различным данным от 1350 до 2000 человек. По сведениям источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общая численность наемников достигает 2500 человек.

Существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают, наемничество запрещено статьей 359 Уголовного кодекса РФ. Однако Кремль признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом.

Смотрите также:

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте В регионе лишь за два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) были выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По данным международных гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. По информации активистов, погибли более 40 человек, свыше 500 получили ранения. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте "Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", - заявил председатель гуманитарной организации UOSSM Ганем Тайяра. При этом пока невозможно объективно проверить и подтвердить информацию, распространяемую "Белыми касками" и UOSSM - сотрудники структур ООН не присутствуют в районе осажденной Думы, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия. Автор: Павел Лось

