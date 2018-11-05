 В Сирии погибли шесть наемников ЧВК Вагнера | Новости из Германии о России | DW | 05.11.2018

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Россия

В Сирии погибли шесть наемников ЧВК Вагнера

При взрыве в бывшем здании криминальной полиции на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор погибли 11 человек, сообщают "Новая газета" и Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Российский солдат в провинции Идлиб (фото из архива)

Российский солдат в провинции Идлиб (фото из архива)

В Сирии погибли шестеро наемников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает "Новая газета" в понедельник, 5 ноября, со ссылкой на собственный источник в Сирии. О гибели шести россиян в Сирии также сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

Контекст

Джемаля, Расторгуева и Радченко убили грабители - такова официальная версия МИДа РФ. С ней не согласна расследовательская группа Ходорковского, изучающая причастность властей ЦАР и наемников из РФ. (17.08.2018)

"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы гибли на Донбассе и в Сирии, а теперь они, вероятно, работают в Африке. DW собрала все свидетельства об этой ЧВК. (01.08.2018)

По данным "Новой" и SOHR, российские наемники погибли в результате взрыва, произошедшего накануне в бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор. Жертвами взрыва стали еще пятеро бойцов сирийской правительственной армии. 

По словам источника "Новой", в здании полиции расположено одно из подразделений  5-го корпуса сирийской правительственной армии, "укомплектованного сирийскими добровольцами и усиленного российскими "военными советниками".

Что известно о ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК Вагнера насчитывали в разное время и по различным данным от 1350 до 2000 человек. По сведениям источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общая численность наемников достигает 2500 человек.

Существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают, наемничество запрещено статьей 359 Уголовного кодекса РФ. Однако Кремль признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом.

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    Автор: Павел Лось


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SOHR - о гибели шести российских наемников в Сирии

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Что стало с наемниками ЧВК Вагнера и почему их родные молчат  

Кремль пытался замять гибель российских наемников в Сирии?  

Сколько россиян погибло во время авиаудара в Сирии на самом деле? - DW Новости  

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