 В связи с уступками ″желтым жилетам″ Франция не выполнит требования ЕС по бюджету | Новости из Германии о Европе | DW | 17.12.2018

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Европа

В связи с уступками "желтым жилетам" Франция не выполнит требования ЕС по бюджету

По словам премьер-министра Франции, в 2019 году дефицит бюджета страны превысит разрешенные ЕС три процента из-за финансовых мер, обещанных Макроном протестному движению.

Акция желтых жилетов

Протесты "желтых жилетов"

После того как власти в Париже пошли на уступки протестному движению "желтых жилетов" и пообещали выполнить ряд их требований, Франции не удастся выполнить бюджетные требования ЕС. Дефицит бюджета в 2019 году может возрасти до 3,2 процента ВВП, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью финансовой газете Les Échos, опубликованном вечером в воскресенье, 16 декабря.

По его словам, финансовые меры, на которые согласился пойти президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на массовые протесты, обойдутся казне в сумму порядка 10 миллиардов евро. Согласно изначальным планам Парижа, дефицит бюджета в следующем году должен был составить 2,8 процента ВВП. По правилам ЕС, данный показатель не должен превышать 3 процентов совокупного объема производимых товаров и услуг.

Контекст

Несмотря на внеплановый рост новой задолженности, власти Франции намерены выполнить "максимум данных обещаний", подчеркнул Филипп. Он также сообщил о планах ограничения налоговых послаблений для бизнеса и других обсуждаемых способах экономии бюджетных средств.

Обещания Макрона

Выступая  10 декабря с обращением к нации, Макрон заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис. Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.

Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения "желтых жилетов". Акции начались в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, который привел бы к повышению цен на автомобильное топливо. После того как правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны.

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    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

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Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?  

Кремль учит рэпу. Меркель на страже трубы. "Желтые жилеты" жгут в Париже – "Заповедник", выпуск 53  

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