В Санкт-Петербурге прошел митинг против фальсификаций на выборах

В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг против фальсификаций результатов выборов и политических репрессий. Мероприятие, организованное группой петербургских депутатов и активистов, состоялось во вторник, 17 сентября, на Ленинской площади перед Финляндским вокзалом под проливным дождем.

В уведомлении, поданном организаторами в администрацию Калининского района, говорилось о предполагаемом участии в акции 200 человек. По данным корреспондента DW, она собрала около 600 участников.

Перед собравшимися выступил петербургский депутат Алексей Ковалев из "Справедливой России", заявивший о массовых нарушениях в ходе пересчета голосов участковыми и муниципальными избирательными комиссиями. Он призвал привлечь причастных к нарушениям к уголовной ответственности.

Борис Вишневский: "Остановить протестный процесс невозможно"

Депутат местного Законодательного собрания Борис Вишневский отметил, что "процесс пошел, и его уже не остановить". "Это наш город и наша страна, и не позволим жуликам и ворам остаться у власти", - добавил он.

Тема честных выборов и тема репрессий объединены в одном митинге, поскольку они взаимосвязаны, отметил руководитель штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев. За победой независимых кандидатов стоят определенные политические силы, поэтому власть пытается "оказать давление на эти организации с помощью задержаний, арестов, блокировки счетов рядовых людей", чтобы сформировать о них впечатление и лишить поддержки, заявил он в разговоре с корреспондентом DW.

Максим Резник: "Партия власти пытается скрасить поражение"

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник в беседе с DW отметил, что территориальные избирательные комиссии охотно идут на пересчет бюллетеней по заявлениям кандидатов-единороссов, поскольку власти пытаются "скрасить, залакировать при помощи фальсификации реальное поражение партии власти".

"Даже если сейчас они смогут отнять у нас какое-то количество мандатов, мы все равно продолжим борьбу за них в судах… Кроме того, в Петербурге есть уже несколько сотен независимых депутатов, которые станут очень серьезной силой для того, чтобы противостоять произволу власти", - добавил Резник.

В ходе мероприятия никто не был задержан. Максим Резник, выступавший на митинге последним, анонсировал следующую гражданскую акцию в начале ноября.

Врио губернатора Беглов набрал более 64% голосов

8 сентября в России прошел единый день голосования, в ходе которого состоялись около шести тысяч выборов и референдумов различного уровня. На выборах главы исполнительной власти Санкт-Петербурга врио губернатора Александр Беглов набрал свыше 64 процентов голосов.

Официальные результаты муниципальных выборов в северной столице, проходивших одновременно с губернаторскими, по-прежнему не оглашены. Правозащитники и СМИ сообщают о многочисленных случаях пересчета голосов в пользу ставленников "Единой России" на избирательных участках, где, согласно первоначальным данным системы ГАС "Выборы", победили независимые кандидаты или представители оппозиции.

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