 В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова | Новости из Германии о России | DW | 29.02.2020

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Россия

В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В центр Санкт-Петербурга, где проходит согласованная с властями акция в память убитого пять лет назад оппозиционного политика Бориса Немцова , стянуто большое число силовиков.

Участники марша в память Бориса Немцова в Санкт-Петербурге

Участники марша в память Бориса Немцова в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит акция памяти Бориса Немцова. Согласованный с властями марш начался в полдень в субботу, 28 февраля, у станции метро "Горьковская". Затем участники собрались у Соловецкого камня на Троицкой площади, проходит массовый пикет.

Люди стоят у Соловецкого камня, использование звукоусиливающей аппаратуры запрещено, сообщает корреспондент DW. Телеграм-канал "Объектив реалий" сообщил о задержании на акции двух человек.

Спецтехника в центра Санкт-Петербурга

Спецтехника в центра Санкт-Петербурга

Перед началом акции вдоль Александровского парка выстроились машины полиции и Росгвардии. При этом марш санкционирован администрацией Петроградского района.

Сотрудники полиции предупреждают участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги. В связи с этим шествие планировалось провести молча, но, несмотря на предупреждение полиции, люди скандировали "Борис Немцов" и "Убийц Немцова к ответу", указывает далее корреспондент DW. По его оценкам, в акции участвуют около 2 тысяч человек. Организаторы сообщили о тысяче собравшихся.

"Фонтанка.ру" сообщила о 800 сотрудниках "Росгвардии"

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За время, прошедшее со дня убийства оппозиционера, страна так изменилась, что дискуссию о гибели Немцова власти не могут проигнорировать. За 5 лет их рейтинги заметно просели, отмечает Иван Преображенский. (27.02.2020)

Петербургское издание "Фонтанка.ру" пишет о небывалом количестве силовиков в центре города. По его данным, к обеспечению порядка на акции привлекли около 800 сотрудников Росгвардии, часть из них была вызвана из Петрозаводска. Кроме того, на Манежной площади замечен бронеавтомобиль "Тигр", а на крыше одного из домов на Итальянской улице - снайперы, пишет далее издание.

Кроме того, накануне в центре Санкт-Петербурга была замечена колонна спецтехники с карельскими номерными знаками, в составе которой присутствовали автозаки и "Тигр", указывает "Фонтанка.ру".

Власти Петербурга пытались помешать участию школьников

Ранее комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга разослал руководителям образовательных учреждений письмо с просьбой провести "профилактическую работу" и не допустить участия школьников в  "несанкционированных мероприятиях" 29 февраля на территории города. Об этом 28 февраля сообщила мобильная группа помощи задержанным, основанная партией "Яблоко".

Письмо помечено отметкой "Срочно!", а подпись под ним поставила исполняющая обязанности заместителя председателя комитета Елена Спасская. Обращение к руководителям учебных заведений направлено в соответствии с распоряжением заместителя начальника главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко.

Первоначально в Санкт-Петербурге отказывались согласовать Марш Немцова

Согласованию акции в Санкт-Петербурге предшествовали неоднократные отказы властей. Все пять предлагаемых маршрутов в центре города Смольный сначала отклонил, отметив в своем отказе, что "неясно", что организаторы подразумевают под аббревиатурой "РФ". Устроители добивались проведения именно шествия и, по аналогии с Москвой, именно в центре города.

Шествие в память Бориса Немцова в Новосибирске

Шествие в память Бориса Немцова в Новосибирске

Столичные власти до этого согласовали проведение марша памяти Немцова 29 февраля. Участники московской акции почтут память политика в пятую годовщину со дня его убийства, а также потребуют сменяемости власти в России и выразят свое отношение к изменениям конституции. Акции памяти Бориса Немцова прошли и в других городах России, в частности, в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Воронеже, Орле, Перми, Казани.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.

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    По данным следствия, неизвестные стреляли из пистолета Макарова. На месте убийства были изъяты шесть 9-миллиметровых гильз. Официальный представитель СКР Владимир Маркин подчеркнул, что магазин пистолета был заряжен патронами нескольких производителей. Немцов получил четыре огнестрельных ранения, от которых скончался на месте происшествия.

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    Ведущие мировые политики и правозащитные организации заявили, что были потрясены случившимся в Москве. Они призывают российские власти провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, чтобы Борис Немцов не пополнил список российских оппозиционеров, чьи убийцы так и не были найдены.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Кремль считает убийство провокацией

    Российский президент Владимир Путин считает, что убийство носит заказной характер и является провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это была "провокация в том плане, что, безусловно, известно, что Борис Немцов был в оппозиции к руководству России". При этом, по словам Пескова, оппозиционер не представлял угрозы для властей.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Траурный марш в Москве

    На воскресенье, 1 марта, оппозиция наметила проведение в центре Москвы траурного шествия в память о Борисе Немцове. Первоначально в этот день должен был пройти антикризисный марш в московском районе Люблино, однако после убийства политика повестка и формат мероприятия были изменены. Эти изменения уже согласованы со столичной мэрией. В тот же день траурный марш пройдет также в Санкт-Петербурге.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Акции памяти в России и за рубежом

    Акции в память об убитом политике уже прошли в ряде городов России и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге к Соловецкому камню на Троицкой площади пришли более 200 человек. Также несколько сотен человек собрались у здания Ярославской областной думы, депутатом которой являлся Борис Немцов. Жители Киева несли цветы к посольству России. Акция памяти политика состоялась также в Берлине.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Похороны на Троекуровском кладбище

    Борис Немцов будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим в Сахаровском центре пройдет гражданская панихида.


Смотреть видео 02:43

Марш памяти Немцова - это и дань уважения убитому политику, и протестная акция

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Москва, Немцов мост

В Москве сотни людей пришли на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы в память об убитом 27 февраля оппозиционере Борисе Немцове. На 1 марта назначено траурное шествие. (28.02.2015)  

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Все пять предлагаемых маршрутов в центре города Смольный отклонил, отметив в своем отказе, что "неясно", что организаторы подразумевают под аббревиатурой "РФ".

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