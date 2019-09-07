В Санкт-Петербурге полицейские силой вытащили депутата из здания избиркома

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга в ночь на пятницу, 13 сентября, силой вывели из здания избирательной комиссии муниципального образования "Озеро Долгое" муниципального депутата от "Справедливой России" Илью Шмакова. Он вместе с несколькими кандидатами на выборах и членами избиркома требовал от председателя комиссии Галины Светловой показать пломбы на мешках с бюллетенями, чтобы убедиться в их сохранности. Собравшиеся подозревали фальсификации при подсчете голосов, поскольку ранее обнаружили различия в протоколах комиссии и цифрами, внесенными в систему ГАС "Выборы".

Поздно вечером Светлова вошла в помещение избиркома вместе с десятком полицейских. Она потребовала от собравшихся уйти, поскольку комиссия закончила работать. "После этого на помещение предъявили требование сотрудники полиции", - передает интернет-издание "Медиазона" слова кандидата в депутаты Вячеслава Тутушкина, который присутствовал при происходящем.

Полиция скрутила депутата

По его информации, представитель "Справедливой России" назвал требования полицейских незаконными. Затем примерно шесть человек скрутили Шмакова, добавил Тутушкин. При этом депутат "кричал, что у него сломан палец, он был в крови", подчеркнул он. Координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров опубликовал видеозапись с места инцидента в своем микроблоге Twitter.

По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", Илью Шмакова доставили в 86-й отдел полиции Санкт-Петербурга. Позднее фотограф и корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель сообщил, что депутата отпустили, составив протокол о неповиновении требованию сотрудника полиции.

Итоги выборов в Санкт-Петербурге

8 сентября в России прошел единый день голосования, в рамках которого состоялись порядка шести тысяч выборов и референдумов различного уровня. На выборах главы исполнительной власти Санкт-Петербурга врио губернатора Александр Беглов набрал свыше 64 процентов голосов.

В то же время все еще не оглашены официальные результаты муниципальных выборов в северной столице, которые проходили одновременно с губернаторскими. Правозащитники и СМИ сообщают о многочисленных случаях пересчета голосов в избирательных участках, где, согласно первоначальным данным системы ГАС "Выборы", победили независимые кандидаты или представители оппозиции, в пользу ставленников "Единой России".

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