В Санкт-Петербурге вынесли приговоры из-за акции с "надгробием Путина"

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал гражданских активистов, участников проекта "АгитРоссия" Андрея Жексимбаева и Григория Кудрявцева по обвинению в установке на газоне Александровского сада "надгробия" с портретом президента РФ Владимира Путина. В пятницу, 5 апреля, судья Елена Сергеева признала обвиняемых виновными в проведении акции и назначила им 9 суток административного ареста.
По мнению суда, активисты совершили правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Между тем, по словам петербургского правозащитника Динара Идрисова, на приложенной к материалам дела видеозаписи "человек в капюшоне и очках подошел на место, развернул пакет, установил конструкцию и удалился, то есть даже фотографирование выполнил не он". "Таким образом, никакого пикетируемого объекта и события пикетирования с быстровозводимой конструкцией не было", - добавил Идрисов.
Кроме того, правозащитник отметил, что Жексимбаев признан виновным, несмотря на "стопроцентное алиби". "Он в тот день и почти две недели не выходил из дома по причине болезни, разве что до аптеки. Судью убедили голословные заявления полиции и нарисованный протокол", - пояснил Идрисов в Facebook.
Задержаны правозащитник и два активиста
Кроме того, 5 апреля в Санкт-Петербурге задержали правозащитника Александра Миронова, а также сторонников "Бессрочного протеста" Романа Самойлова и Илью Ткаченко. Они пришли в отделение полиции к задержанному ранее Григорию Кудрявцеву и были также задержаны. По данным издания "Грани.ру", к задержанным в ОП-1 применяли физическую силу. К активистам в отделение приехала вызванная ими скорая помощь.
По материалам дела, акция проходила в течение шести минут утром 3 апреля. На следующий день по подозрению в проведении акции задержали Андрея Жексимбаева и Григория Кудрявцева. "Квартиру Жексимбаева, где они находились, вычислил по активности мобильных телефонов БСТМ (Бюро специальных технических мероприятий) ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, специалисты и технические возможности которого не могут законно привлекаться по делам об административных правонарушениях, но активно используются "политическим сыском", - отметил Динар Идрисов.
Флешмоб "нагробия Путина"
Ранее акции с "надгробием Путина" проходили в других российских городах. Первая подобная инсталляция 10 марта состоялась в Набережных Челнах. У здания Следственного комитета в этом городе был установлен черный памятник с портретом президента РФ и надписью "1952-2019". После этого акция превратилась в флешмоб.
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Автор: Сергей Елкин