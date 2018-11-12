В Санкт-Петербурге возобновили расследование убийства Игоря Талькова

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела по факту убийства певца Игоря Талькова. Сообщение об этом во вторник, 13 ноября, появилось на сайте ведомства.

Расследование возобновлено, поскольку сменился потерпевший по уголовному делу. Ранее им была признана мать певца, умершая в 2007 году. Следствие "удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей", - отмечается в заявлении СК.

Перестрелка за кулисами

Поэт, композитор и певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в перестрелке, возникшей в служебных помещениях дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время большого сводного концерта. 6 мая 1992 года следствие предъявило обвинение в убийстве по неосторожности администратору группы Талькова "Спасательный круг" Валерию Шляфману. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако еще в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительство в Израиль, с которым тогда у России не было соглашения об экстрадиции. В результате 19 марта 1993 года производство по делу об убийстве певца было приостановлено.

Все эти годы родственники Игоря Талькова выступали за проведение нового расследования.

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