 В Саксонии прошли акции в поддержку раненного беженцем волонтера | Новости из Германии о Германии | DW | 28.12.2019

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Германия

В Саксонии прошли акции в поддержку раненного беженцем волонтера

Немецкий волонтер хотел погасить конфликт между беженцами, но получил ножевое ранение. Представители церкви, где произошел инцидент, дистанцировались от митинга правых экстремистов, посвященного событию.

Ауэ - Бад-Шлема, 28 декабря 2019 г.

Ауэ - Бад-Шлема, 28 декабря 2019 г.

В немецком городе Ауэ-Бад-Шлема (федеральная земля Саксония) в субботу, 28 декабря, состоялись два массовых собрания, прошедшие по следам преступления, совершенного одним из сирийских беженцев. В канун Рождества на мероприятии по оказанию помощи для нуждающихся в приходской церкви среди беженцев вспыхнул конфликт. Один из немецких помощников-добровольцев хотел вмешаться и урегулировать ситуацию, но 53-летний сириец нанес ему серьезное ножевое ранение. Сейчас предполагаемый преступник находится в камере предварительного заключения.

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На мирную молитву в церкви Святого Николая собралось более 350 человек. Примерно час спустя в городе прошел митинг, созванный по инициативе правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ), в котором приняли участие около 1000 человек. На этом мероприятии присутствовали и представители других правых объединений.

При этом в церкви, где произошло нападение, дистанцировались от митинга НДПГ. "Мы выступаем против того, чтобы использовать это преступление для причисления всех иностранцев в ряды потенциальных преступников", - говорится в заявлении, опубликованном общиной церкви Святого Николая. Раненый волонтер находится в удовлетворительном состоянии. Представитель церкви заявил, что пострадавший "не испытывает ненависти" и после выздоровления планирует продолжить свою работу добровольца.

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  • Жилые блоки для мужчин в депортационном центре Kærshovedgård в Дании, ранее служившем тюрьмой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Между тюрьмой и лагерем для беженцев

    Керсховегорд, расположенный в маленькой деревне в Ютландии, - отражение миграционной политики Дании. Бывшая тюрьма стала лагерем для беженцев. Там, где некогда заключенные отбывали срок, сегодня дожидаются депортации те мигранты, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено. Впрочем, тюрьма не совсем утратила былую функцию. Здесь находятся и преступники, подлежащие принудительной высылке.

  • Иракец Даниэль Кристенсен проходит через вращающуюся металлическую дверь в депортационный центр Керсховегорд

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Временное пребывание

    Вообще-то Даниэля Кристиансена зовут Али Аднан. С тех пор, как уроженец Ирака принял христианство, он настаивает на том, чтобы его называли новым именем. Он находится в депортационном центре Керсховегорд уже больше года. Однако датские власти хотят поскорее отправить иракца на родину.

  • 27-летний иракец Даниэль Кристансен сидит в своей комнате в депортационном центре и читает Библию.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Политика устрашения

    Даниэль Кристиансен живет в лагере в стесненных условиях с сотнями других беженцев, которые должны покинуть Данию. Чтобы в будущем в страну прибывало меньше мигрантов, власти делают ставку на политику их устрашения. Правительство меньшинства, в которое входят правые и центристы, объявило, что вскоре нелегальных мигрантов отправят в новый центр на необитаемый датский остров.

  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


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Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны.  

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