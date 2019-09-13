В ряде городов России прошли пикеты против домашнего насилия

На Пушкинской площади в Москве в субботу, 28 сентября, прошла серия одиночных пикетов против домашнего насилия. Их участники призвали к принятию закон о профилактике насилия в семье. Кроме того, выступили в поддержку сестер Хачатурян, ставших жертвами домашнего насилия и обвиняемых в убийстве своего отца. Аналогичные пикеты состоялись в Санкт-Петербурге, Смоленске и Благовещенске.

Ранее в сентябре Аналитический центр Юрия Левады опубликовал результаты социологического опроса о проблеме домашнего насилия. Четверть респондентов (24 процента) знает о применении физической силы в семьях среди своего окружения (включая собственную), а еще 7 процентов респондентов знакомы с рукоприкладством в родительской семье.

Треть мужчин и почти половина женщин оправдывают действия сестер

Кроме того, 33 процента мужчин и 47 процентов женщин из числа опрошенных выразили согласие с теми, кто оправдывает поступок сестер Хачатурян. Еще 31 процент мужчин и 28 процентов женщин придерживаются противоположной точки зрения.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено в июле 2018 года с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди в одном из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Позднее им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Сестры Хачатурян отрицают свою вину в рамках данной квалификации. Они утверждают, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, поскольку тот причинял им моральные и физические страдания на протяжении длительного времени.

В конце августа текущего года Следственный комитет РФ счел установленными факты морального и сексуального насилия над девушками со стороны их отца. После решения ведомства адвокат допустил прекращение уголовного дела в отношении сестер Хачатурян.

В Европе критикуют декриминализацию семейных побоев в РФ

В марте 2019 года Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденная Советом Европы, представила новый доклад по России. Его составители раскритиковали перевод домашних побоев из уголовных преступлений в административные правонарушения.

Одобренные в феврале 2017 года изменения в УК РФ дают обществу "мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин", что "открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола", отмечается в документе. ЕКРН настоятельно призвала российские власти пересмотреть этот закон.

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