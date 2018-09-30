В рядах британских консерваторов усилился раскол из-за "Брекзита"

Раскол в рядах британской Консервативной партии, лидером которой является Тереза Мэй, усилился в связи с расхождениями политиков по вопросу о стратегии выхода Великобритании из состава ЕС. Противоречия стали еще более очевидными на фоне ряда заявлений, сделанных на фоне начавшегося в воскресенье, 30 сентября, в городе Бирмингем ежегодного съезда консерваторов. На этот раз он продлится до 3 октября.

"Мой посыл партии: давайте соберемся и добьемся наилучшего соглашения для Великобритании", - отметила Мэй, которая последовательно отстаивает "план Чекерс", названный так по загородной резиденции премьеров в графстве Бакингемшир, где он был выработан в июле.

Проект предполагает, что Великобритания фактически продублирует все нормы регулирующих органов ЕС после "Брекзита", запланированного на 29 марта.

"Смехотворный и ненормальный" план

Евроскептики в рядах Консервативной партии и бывшие министры в кабинете Мэй - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам "Брекзита" Дэвид Дэвис в очередной раз подвергли курс премьера критике, осудив его за чрезмерную мягкость.

Джонсон, в частности, назвал его "смехотворным" и "ненормальным" - выбор лексики в итоге вызвал неодобрение со стороны его однопартийцев. В интервью изданию The Sunday Times бывший министр заявил: "В отличие от премьер-министра я веду борьбу за "Брекзит". Предлагаемый Мэй сценарий станет "моральным и интеллектуальным поражением" для Лондона, отметил он.

Альтернатива Бориса Джонсона

В качестве альтернативы Джонсон предложил свой план из шести пунктов, который изложил в редакционной статье The Daily Telegraph.

Если проект Мэй предполагал, что Северная Ирландия фактически останется частью внутреннего рынка ЕС, то Джонсон, в частности, настаивает на таможенном контроле с помощью современных технических средств на границе этой административной части Великобритании с Евросоюзом.

Дэвид Дэвис, в свою очередь, назвал предложения главы британского правительства "просто неправильными".

Ранее консультации между лидерами государств-членов ЕС и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй не продемонстрировали существенного прогресса. Она, в частности, отклонила предложение Еврокомиссии установить таможенную границу между Северной Ирландией и остальной частью Британии.

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