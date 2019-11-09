В РФ хотят запретить гаджеты без отечественного софта. Что будет с Apple?

В начале ноября Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продавать телефоны, ноутбуки и ряд другой техники без российского программного обеспечения (ПО). Авторы законопроекта - несколько депутатов от разных фракций: Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. По сути, они предложили внести поправки в закон "О защите прав потребителей". Нарушителей - и производителей, и продавцов - хотят наказывать штрафами - от 50 до 200 тысяч рублей. В случае принятия поправок закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Какие приложения хотят добавить депутаты

Законодатели уверены, что принятые поправки в закон поддержат отечественных разработчиков и их программы. То, какой именно отечественный софт будут устанавливать перед продажей гаджетов, будет вероятно определять правительство России. По крайней мере, так сказано в их отзыве на депутатскую инициативу. При этом механизм, как программы попадут в госсписок, в законопроекте не описан.

Здание Госдумы

По словам соавтора законопроекта, единоросса Алексея Канаева, в список могут войти поисковики, карты, онлайн-кинотеатры, а также "социально значимые приложения - такие, как, например, "Госуслуги".

"Гражданин должен иметь право выбрать, что ему удобнее использовать: российские приложения или предустановленные западные. Реализация закона позволит такой выбор сделать", - сказал он в интервью "Новой газете". Точный список типов устройств, на которые планируется ввести ограничение, также хотят утверждать через правительство страны.

Риски для пользователей: слежка и коррупция

Закон, который, по сути, должен защищать права пользователей гаджетов, напротив, поставит эти права под угрозу, уверены правозащитники. "Это излишнее вмешательство. Во многих гаджетах сейчас и так предустановлен софт, а государство хочет добавить туда еще приложений на свой вкус", - сказал DW Артем Козлюк, руководитель проекта "Роскомсвобода". По его словам, есть большие коррупциогенные риски, так как механизм попадания тех или иных приложений в список правительства непрозрачен.

Крупнейшая из компаний, системы которых не предполагают предустановку сторонних разработчиков - Apple

Кроме того, есть риск, что государство будет попросту собирать информацию о своих гражданах через эти приложения, считает директор автономной некоммерческой организации "Информационная культура" Иван Бегтин. "Каждое приложение, установленное на телефоне или компьютере, следит в пользу кого-то. Если отечественный софт будут предустанавливать, то мы будет подозревать, что госведомства, спецслужбы или правоохранительные органы будут иметь доступ к нашей информации", - говорит эксперт.

Подорожают ли гаджеты и уйдет ли Apple из России?

Против законопроекта выступил и ряд профильных ассоциаций. Они уверены, что российские приложения и так пользуются спросом, а дополнительное вмешательство лишь увеличит цены на гаджеты и "убьет" небольших разработчиков софта.

"Крайне вредная история, - так отозвался о законопроекте представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. - Российский софт и так лидирует по скачиваниям в России, например, софт от компаний "Яндекс" и Mail.ru. Плюс востребованы финансовые сервисы, такси и онлайн-кинотеатры, например, okko и ivi".

По его словам, вместо того, чтобы конкурировать за потребителя, начнется борьба за попадание в списки правительства. "Маленькие компании, разумеется, окажутся за бортом", - сказал он.

Компания "Яндекс", один из крупнейших разработчиков приложений в России, не выступает открыто за или против инициативы. Как пояснила корреспонденту DW представительница компании Сана Паритова, важно, чтобы технические детали любого нового регулирования были тщательно проработаны. "В первую очередь, не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств. Также необходимо сохранить существующие договоренности с производителями", - сказала она.

Однако пользователи могут пострадать, потому что производители должны будут закупить лицензии или права на приложения из списка правительства. А значит - повысить цены на устройства, объясняет Антон Гуськов из РАТЭК.

Те компании, системы которых не предполагают предустановку сторонних разработчиков, и вовсе уйдут с рынка, уверены эксперты. Крупнейшая из них - Apple, которая ни в одной стране мира не предустанавливает чужой софт.

"Если закон примут, такие компании уйдут, а их место займут нелегально ввезенные устройства с других рынков. Бюджет России при этом недополучит таможенные пошлины и налоги", - говорит Гуськов.

Официально Apple не комментирует законопроект. Однако несколько источников DW подтвердили, что в компании уже готовятся к самому худшему сценарию, поскольку технически не могут поставить программы по просьбе российского правительства.

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