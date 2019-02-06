 В РФ учебник по экономике вернули автору из-за недостатка патриотизма | Новости из Германии о России | DW | 06.02.2019

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Россия

В РФ учебник по экономике вернули автору из-за недостатка патриотизма

Учебник предложено дополнить материалами об "импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну".

В российской школе

В российской школе

Издательство "Вита-пресс" после рекомендации Российской академии образования вернуло автору на доработку учебник "Экономика" для 10 - 11-х классов. Как рассказал  в среду, 6 февраля, газете "Коммерсант" доктор экономических наук Игорь Липсиц, ему предложено дополнить учебное пособие материалами "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему".

Контекст

В целях импортозамещения российским компаниям поручено разработать собственную большую газовую турбину. Насколько это реально и перспективно? DW спросила у немецких машиностроителей. (26.04.2018)

Смена стратегии: предпринимателям Германии рекомендуют рассматривать Россию не столько как рынок сбыта, сколько как производственную площадку с дешевой валютой и рабочей силой. (13.01.2017)

Кроме того, в подготовленном экспертном отзыве на учебник отмечается, что представленные в нем тексты "не способствуют любви к Родине". Для того, чтобы вернуть книгу в Федеральный перечень учебников, автору необходимо доработать его в части "исключения ряда вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию и не направлены на формирование навыков самооценки и самоанализа обучающихся".

Как пояснил изданию Игорь Липсиц, он готов внести некоторые правки в учебник, "чтобы у школ не было проблем". А вот вносить правки про взлет экономики на фоне импортозамещения автор категорически отказался. "Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу", - заявил доктор экономических наук.

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    …на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.

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    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    Выкормить трех амурских тигров в зоопарке

    Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.

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    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    По указу президента

    Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

За год в России уничтожили более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия. DW оценила, на что можно было потратить продукты, которые раздавили и сожгли. (05.08.2016)  

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