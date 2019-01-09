 В РФ суд впервые прекратил дело об экстремизме | Новости из Германии о России | DW | 09.01.2019

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Россия

В РФ суд впервые прекратил дело об экстремизме

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело по 282 статье. Бывший обвиняемый намерен добиться отмены дела в связи с отсутствием состава преступления.

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В России впервые прекращено дело, заведенное за пост в соцсетях, после декриминализации  282-й статьи Уголовного кодекса РФ. В среду, 9 января, районный суд Екатеринбурга по ходатайству гособвинителя закрыл дело в отношении 57-летнего Владимира Мануйленко, лидера неоязыческого объединения "Схорон еж Славен". Он обвинялся в "возбуждении ненависти или вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности... с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет".

Подсудимый и его адвокаты намеревались добиться прекращения дела в связи с отсутствием состава преступления, однако суд не согласился с такой трактовкой. Адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы Мануйленко, уточнил, что защита обжалует решение суда, так как его подзащитный не согласен с ним.

В конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию 282-й статьи. Закон предусматривает административное наказание вместо уголовного за действие, подпадающее под первую часть 282-й статьи. В ней речь идет о публичных действиях, направленных "на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии" с использованием СМИ или интернета. Если гражданин привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение в течение года, то повторное деяние будет уголовно наказуемым. Отдельно отмечалось, что поправки в УК имеют обратную силу, и после вступления закона в силу должны быть отменены вступившие приговоры по этой статье, возбужденные дела остановлены.

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    Автор: Елена Барышева


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