 В РФ смогут отчислять студентов при помощи искусственного интеллекта | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2019

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Россия

В РФ смогут отчислять студентов при помощи искусственного интеллекта

Система будет анализировать так называемый цифровой след обучающихся. Выводы будут носить рекомендательный характер, сообщили в EDCrunch University.

Студенты в аудитории

С 2021 года в отдельных вузах России начнет использоваться искусственный интеллект для составления рекомендаций руководству университетов по отчислению студентов. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил директор Центра EDCrunch University на базе НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов.

По мнению Киясова, применение новейших технологий "позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей".

Система будет анализировать так называемый цифровой след - совокупность информации о посещениях пользователя в цифровом пространстве. На этом основании будут оцениваться успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение.

Решение будет принимать деканат

Контекст

DW выяснила, по каким критериям Германию назвали лучшей страной для студентов-иностранцев и есть ли у России шансы стать лидером рейтинга Study.EU. (28.02.2018)

В этом году старейшая и самая популярная в Европе программа академических обменов Erasmus празднует свое 30-летие. Повод отметить юбилей есть и у россиян. (17.10.2017)

Внедрение системы начнется уже в этом году. Через два года в отдельных вузах будут действовать "опытные образцы", уточняет агентство РИА "Новости". Названия университетов, которые будут принимать участие в эксперименте, не уточняются.

При этом выводы системы будут носить рекомендательный характер, окончательное решение будет принимать деканат.

В Министерстве науки и высшего образования РФ инициативу пока не прокомментировали.

EDCrunch University объединяет аналитиков, маркетологов и производителей образовательной продукции и сотрудничает с российскими вузами.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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