 В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата Эли Визеля | Новости из Германии о Европе | DW | 05.08.2018

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Европа

В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата Эли Визеля

Всемирный еврейский конгресс резко осудил вандалов, исписавших антисемитскими оскорблениями дом бывшего узника нацистских концлагерей Эли Визеля. Полиция изучает записи камер наблюдения.

Эли Визель

Эли Визель

В румынском городе Сигету-Мармацией неизвестные изрисовали антисемитскими граффити дом бывшего узника нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд Эли Визеля. Правоохранительные органы начали расследование и разыскивают злоумышленников, сообщила 4 августа полиция в Бухаресте. Следователи, в частности, изучают записи камер наблюдения, расположенных вблизи дома, находящегося под охраной как исторический памятник.

Граффити были обнаружены в ночь на 3 августа и почти сразу же удалены по распоряжению властей. Румынский институт по изучению Холокоста назвал случившееся "нападением на память не только Эли Визеля, но и всех жертв Холокоста". Всемирный еврейский конгресс опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию оскверненного дома. Организация резко осудила акт вандализма, поприветствовала быстрое начало расследования и выразила надежду на его успех.

Контекст

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Писатель, публицист, лауреат Нобелевской премии мира 1986 года Эли Визель родился в Румынии в 1928 году в еврейской религиозной семье. Пережив заключение в нацистских концлагерях, в 1950-х годах он жил и учился во Франции, в 1963 году перебрался в США, где преподавал иудаику в университетах Нью-Йорка и Бостона. Мировую известность принесли ему публицистические работы, посвященные послевоенной памяти о Катастрофе европейского еврейства и историческому осмыслению преступлений нацистов. Визель жил в Нью-Йорке и скончался летом 2016 года в возрасте 87 лет.

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    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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Выжившая в Освенциме

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

Ссылки в интернете

Умер лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель

Аудио- и видеофайлы по теме

Выжившая в Освенциме  

Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу?  

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