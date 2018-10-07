 В Румынии провалился угрожающий легализации однополых браков референдум | Новости из Германии о Европе | DW | 07.10.2018

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Европа

В Румынии провалился угрожающий легализации однополых браков референдум

Явка на двухдневном референдуме по вопросу внесения в конституцию связанных с определением брака поправок составила менее 20 процентов вместо минимально необходимых 30.

Избирательный участок в Бухаресте

В Румынии в воскресенье, 7 октября, провалился двухдневный референдум по вопросу внесения в конституцию поправок, связанных с определением брака. Для его признания состоявшимся требовалась явка не менее 30 процентов от имеющих право голоса граждан Румынии. По оценке партии "Союз за спасение Румынии", к моменту закрытия участков для голосования их посетили 19,5 процентов избирателей. В свою очередь, ЦИК заявила о 18,87 процентах проголосовавших за 2 часа до окончания голосования.

Контекст

Однополая любовь в России по закону не запрещена. Но проявления гомофобии заметны на всех уровнях, констатирует Юрий Решето, автор спецпроекта DW. (10.10.2017)

В Германии узаконили "брак для всех", но однополые пары еще не получили те же права, что и гетеросексуальные семьи. Уточняем прозвучавшие в передаче DW "Квадрига" утверждения. (25.07.2017)

В настоящий момент брак в Основном законе обозначается гендерно нейтрально как "союз между супругами". Инициаторы плебисцита - консервативная "Коалиция за семью" и ряд других групп, близких к православной церкви, - настаивали на изменении формулировки на "союз между мужчиной и женщиной". Они собрали около 3 млн подписей в поддержку проведения референдума.

Критика со стороны правозащитников 

Правозащитники и ряд депутатов Европарламента подвергли инициативу жесткой критике. В ней усмотрели нарушение стандартов прав человека, которые являются в ЕС обязательными.

Гомосексуальность долгое время находилась в Румынии под запретом, но в 2000 году под давлением Совета Европы и Евросоюза была легализована. Румынский парламент тогда принял закон, который запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в различных сферах жизни. Однополые браки в стране не регистрируются.

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    Автор: Инга Ваннер


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