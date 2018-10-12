В РПЦ грозят Константинополю "жестким ответом" из-за автокефалии УПЦ

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков пообещал, что ответ Синода Русской православной церкви на предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии украинской церкви будет "адекватным и жестким". В ходе встречи, которая пройдет 15 октября в Минске, будет высказана "недвусмысленная позиция относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле", подчеркнул Волков, выступая перед журналистами в субботу, 13 октября.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион также заявил, что РПЦ предпримет конкретные шаги из-за решения синода Вселенского (Константинопольского) патриархата отменить действие синодального указа 1686 года о праве Московского патриарха назначать киевского митрополита, а также из-за снятия анафемы с главы самопровозглашенного Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарета (Денисенко) и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария (Малетича).

"Константинопольский патриарх (Варфоломей. - Ред.) признал лидеров раскола, легитимизовал тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом", - отметил иерарх в эфире одного из федеральных каналов, отвечая на вопросы журналистов.

По словам митрополита Илариона, вопрос о разрыве связей с Константинополем будет обсуждаться на Священном синоде РПЦ.

Приостановлено молитвенное поминовение патриарха Варфоломея

"Я не хотел бы предрешать решение Синода, но мы уже приостановили молитвенное поминовение Константинопольского патриарха. Я думаю, что решения нашего Синода будут такими, какие требуются церковными канонами", - добавил митрополит, имея в виду, что за здравие патриарха Варфоломея больше не молятся во время Божественной литургии в храмах РПЦ.

Ранее митрополит Волоколамский уже предупреждал о о возможности постановки под сомнение статуса Константинопольского патриархата как "первого среди равных" в православном мире в случае продолжения действий по предоставлению автокефалии церкви на Украине.

"Мы вынуждены будем полностью разорвать евхаристическое общение", - говорил он.

Между тем Киевский патриархат уже призвал сторонников автокефалии начать подготовку объединительного собора.

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Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III ЧАСТЬ III. Сегодня мы завершим знакомство с русской деревней Александровка в Потсдаме. Поселение было основано в 1826 году королем Фридрихом Вильгельмом III для увековечения памяти императора Александра I. Он был его близким личным другом и союзником в борьбе против Наполеона. Вместе с королевскими дворцами и парками Потсдама в 1999 году Александровка получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III В поселении есть музей - Museum Alexandrowka, посвященный истории этого уникального места. Он открылся в 2005 году по инициативе немецкого врача Германа Кремера из Вестфалии, основавшего для этих целей частный фонд. Впервые он побывал в Потсдаме более двадцати лет назад, заинтересовался Александровкой и уже вскоре понял, что здесь не хватает такой экспозиции.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III В 2000 году Герман Кремер смог приобрести один из здешних домов, после чего была осуществлена его реконструкция - по всем правилам, предусмотренным для такого рода памятников, охраняемых государством. Экспозиция расположена в нескольких комнатах на первом этаже. Должность заведующего, кассира и экскурсовода сейчас совмещает один-единственный сотрудник - Гарри Суриянто.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Гарри Суриянто приехал в Германию из Индонезии в начале 1990-х годов. Долгое время он работал в Техническом университете Берлина, занимался вопросами экологии. В 2013 году принял предложение Германа Кремера занять освободившуюся должность музейного директора. Особенно его заинтересовали александровские сады, в которых, как мы уже отмечали, растут фруктовые деревья 500 разных сортов.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III По-русски Гарри Суриянто не говорит, но посетителей встречает по-русски гостеприимно. Ему очень быстро удалось наладить дружеские отношения с нынешними жителями поселения, стать в Александровке своим человеком. Одним из первых его проектов стал документальный фильм об этой потсдамской колонии.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Посетители музея могут также заглянуть во фруктовый сад. Первые деревья были посажены по планам Петера Йозефа Ленне и оплачены из королевской казны. Поселенцы продавали часть урожая, получая дополнительные средства для существования. По замыслу Фридриха Вильгельма III, жители Александровки должны были сами себя содержать - возделывать землю, держать коров и так далее.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Как можно узнать в музее, они были освобождены от налога на землю и взносов в кассу огневого страхования. Эти расходы оплачивал король. Сено для коров, выделенных семьям, поставлялось из государственных запасов. Однако денег на жизнь поселенцам все же не хватало, поэтому вскоре им разрешили сдавать комнаты квартирантам. Потсдам как раз набирал популярность среди дачников из Берлина.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Расходы по ремонту домов, за чистку колодцев и уборку улиц тоже оплачивались из королевских средств. После отречения от престола последнего германского кайзера в 1918 году Александровка во времена Веймарской республики еще почти десять лет оставалась в собственности династии Гогенцоллернов и лишь затем перешла под управление новых властей. Вторую мировую войну она пережила без разрушений.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Однако вернемся в сад. Среди прочих в Александровке были посажены яблони, названные в честь российского императора - Kaiser Alexander. Немцы переименовали известный и очень старый сорт Апорт, привезенный в Германию из России еще в самом начале XIX века. Позже Александр попал отсюда в Англию, а затем под этим же называнием получил распространение в США и Канаде.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Ежегодно в августе музей проводит яблочный фестиваль. Времена, когда в первой половине XIX века Петер Йозеф Ленне закладывал здешние сады, считаются золотым веком помологии - науки о плодовых и ягодных растениях. Знаменитый ландшафтный архитектор хотел использовать как можно больше разных фруктовых деревьев, поэтому Александровку сейчас также считают своего рода памятником истории сортоведения.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Решение восстановить сады в том виде, как их создал Ленне, было принято еще во времена ГДР. Однако на это требовались значительные средства, что существенно замедлило процесс, затянувшийся до 2004 года. Старые и молодые яблони, груши, сливы и другие деревья, растущие сейчас в Александровке, внесены в подробный атлас, изданный в виде книги, а полный их список доступен в интернете.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Покидая музей, упомянем курьезную историю. В 1975 году возникли планы возвести здесь еще двенадцать домов в русском стиле, чтобы, объединив старые и новые, создать отель, построить площадки для тенниса. Власти города их категорически отвергли, а вместо этого начали готовить концепцию охраны Александровки и через несколько лет присвоили подворьям статус памятников истории и архитектуры.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III По пути из музея в храм, обратите внимание на такие таблички, сохранившиеся на некоторых домах. По ним можно (было) узнать, кто здесь жил и наследовал права пользования. Делалось это по распоряжению Фридриха Вильгельма III. Сначала таблички писали кириллицей, но позже стали использовать латиницу. Этот дом в 1827 году получил гренадер Анисимов - один из двенадцати певцов королевского русского хора.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III До православной церкви Александра Невского от музея можно дойти за пару минут. Этому святому был посвящен русский парад в Париже после победы над Наполеоном в 1815 году. Фридрих Вильгельм III в нем тоже участвовал. Считается, что именно тогда король узнал об особенном его значении для России, что позже сыграло решающую роль при выборе небесного покровителя для храма в Александровке.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Проект разработал русский придворный архитектор Василий Стасов, а за его осуществление на месте отвечал немецкий зодчий Карл Фридрих Шинкель - ведущий прусский зодчий эпохи классицизма. Шинкель внес в него некоторые изменения, согласованные с Фридрихом Вильгельмом III. Храм действующий и открыт для посетителей. В 1990-1997 годах он был отремонтирован на средства Бранденбурга и Потсдама.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Церковь Александра Невского является самым старым русским православным храмом в Западной Европе. Она может вместить около пятидесяти человек. Первая служба здесь состоялась в 1829 году - через два года после заселения Александровки. В ней участвовали российский император Николай I и его супруга Александра Федоровна - старшая дочь Фридриха Вильгельма III.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III На фотографии - надгробие первого настоятеля этого храма Ивана Чудовского (1756-1838). Надписи сделаны на русском и немецком. Живших в Александровке королевских певцов хоронили не здесь, а на городском кладбище. Их могилы не сохранились. Новое кладбище русской православной общины было заложено недалеко от церкви Александра Невского в 2007 году.

Александровка - русская колония в Потсдаме. Часть III Фотографировать внутри храма не разрешается. Иконостас, дошедший до наших дней, был изготовлен в Пруссии по эскизам российских мастеров с дополнениями, которые сделал Шинкель. Иконы привезли из России. Одна из них была подарена императрицей Александрой Федоровной. Бывали или будете в Александровке? Напишите нам о своих впечатлениях от этого места: feedback.russian@dw.com Автор: Максим Нелюбин

