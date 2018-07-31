 В российской армии создано военно-политическое управление | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2018

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Россия

В российской армии создано военно-политическое управление

Задачей нового управления будет военно-патриотическое воспитание и работа с молодежными движениями. Руководителем назначен Андрей Картаполов.

Военный парад 9 мая 2018 года в Москве

В российских вооруженных силах создано Главное военно-политическое управление. Соответствующий указ президента РФ опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации. В следующем указе сообщается, что начальником нового управления и 11-м заместителем министра обороны назначен генерал-полковник Андрей Картаполов. Указы вступили в силу в день опубликования. По информации "Коммерсанта", во вторник, 31 июля, Картаполов будет представлен в новой должности своим подчиненным.

Работа с "Юнармией" и другими объединениями

Как говорится в указе, задачей управления станет организация военно-политической и военно-патриотической работы в российской армии. В числе прочего военно-политическое управление будет курировать работу с молодежным движением "Юнармия" и другими общественными объединениями, указывают "Коммерсант" и "Ведомости", ссылаясь на источники в Минобороны.

Контекст

Новая структура создается на базе Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) и является наследником Главного военно-политического управления Советской армии (до января Главное политическое управление - ГлавПУ), а также Политического управления Красной армии. ГлавПУ занималось организационно-партийной, идеологической и кадровой работой в ВС СССР. В частности, оно участвовало в подборе и расстановке руководящих кадров и руководило военно-политическими учебными заведениями.

После распада СССР была проведена деполитизация армии, в августе 1991 года военно-политическое управление ВС было упразднено. Принятый в 1998 году закон о статусе военнослужащих запрещает военным состоять в объединениях, имеющих политические цели, и участвовать в их работе.

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Ссылки в интернете

Указ о создании Главного военно-политического управления

Указ о назначении Андрея Картаполова

Статья "Ведомостей"

Статья "Коммерсанта"

Аудио- и видеофайлы по теме

Экс-генсек НАТО видит в роли мирового жандарма только США и никак не Россию Путина - DW Новости  

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