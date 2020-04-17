 В России требуют госзащиты для журналистки ″Новой газеты″ после угроз из Чечни | Новости из Германии о России | DW | 20.04.2020

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Россия

В России требуют госзащиты для журналистки "Новой газеты" после угроз из Чечни

Более ста писателей и общественных деятелей обратились к властям, требуя обеспечить защиту журналистке Елене Милашиной. Она написала статью о ситуации с эпидемией коронавируса в Чечне.

Елена Милашина

Елена Милашина

Российские общественные деятели, ученые, правозащитники и политики обратились к руководству страны с требованием предоставить госзащиту журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной. Выдержки из письма приводит в понедельник, 20 апреля, "Новая газета". В нем также содержится требование возбудить дело против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес журналистки.

"Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений. Теперь Кадыров угрожает убийством адресно - "Новой Газете" и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на ее статью. Безнаказанность должна быть остановлена", - говорится в письме, которое подписали более ста человек. Среди них писатели и поэты Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Ольга Седакова и Лев Тимофеев, актриса Лия Ахеджакова и мультипликатор Гарри Бардин, председатель "Правозащитного Мемориала" Александр Черкасов и глава "Международного Мемориала" Ян Рачинский.

Угрозы Кадырова

13 апреля в Telegram-канале, авторство которого приписывается главе Чечни Рамзану Кадырову, "Новой газету" обвинили в "провокационной и взрывоопасной античеченской травле".

В российских СМИ, в частности, широко цитировались следующие слова: "Если вы (Федеральная служба безопасности. - Ред.) хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!"

Журналисты и правозащитники, в частности, представители Гражданского форума ЕС-Россия полагают, что такая реакция Кадырова была вызвана материалом Елены Милашиной "Смерть от коронавируса - меньшее зло", опубликованным 12 апреля.

В статье журналистки Елены Милашиной иллюстрируется ситуация с эпидемией коронавируса в Чечне. В ней "рассказывается о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции", говорится на сайте "Новой газеты".

Нападение на Милашину

Ранее, 6 февраля, на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину было совершено нападение, когда они приехали в Грозный на суд по делу блогера Ислама Нуханова. В фойе гостиницы "Континент" неизвестные, среди которых были мужчины и женщины, повалили женщин на пол и избили. По факту нападения журналистка подала заявление в полицию Грозного.

В редакции "Новой газеты" тогда сочли, что на Милашину напали с целью "воспрепятствовать ее работе по освещению ситуации с нарушением прав человека в Чеченской Республике", отмечал главред издания Дмитрий Муратов. В его обращении к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой говорилось, что журналистка неоднократно получала угрозы в свой адрес.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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