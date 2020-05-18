В России создадут авиакомпанию для российских самолетов

В России на базе авиакомпании Red Wings создадут новую авиакомпанию, которая будет преимущественно использовать российскую авиатехнику. Об этом в понедельник, 18 мая, в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.

"Сегодня на базе компании Red Wings, которая принадлежит ''Ростеху'', будет создана компания, где будет создан акцент на использование именно отечественной авиатехники", - заявил он. До 2024 года эта авиакомпания, название которой пока не сообщается, должна приобрести до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 16 самолетов МС-21.

Производящая Sukhoi Superjet 100 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) входит в госкорпорацию "Ростех". Ранее издание "Ведомости" сообщило, что в ОАК за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, на которых не было покупателей.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:27 Поделиться Что думают в ФРГ об МС-21? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3DouR Что думают в Германии о российском самолете МС-21?