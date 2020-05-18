 В России создадут авиакомпанию для российских самолетов | Новости из Германии о России | DW | 18.05.2020

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Россия

В России создадут авиакомпанию для российских самолетов

Производителю Sukhoi Superjet 100 некому продавать свои лайнеры. Поэтому он продаст их авиакомпании, которую контролирует та же госкорпорация, что и его самого.

Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

В России на базе авиакомпании Red Wings создадут новую авиакомпанию, которая будет преимущественно использовать российскую авиатехнику. Об этом в понедельник, 18 мая, в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.

"Сегодня на базе компании Red Wings, которая принадлежит ''Ростеху'', будет создана компания, где будет создан акцент на использование именно отечественной авиатехники", - заявил он. До 2024 года эта авиакомпания, название которой пока не сообщается, должна приобрести до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 16 самолетов МС-21.

Производящая Sukhoi Superjet 100 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) входит в госкорпорацию "Ростех". Ранее издание "Ведомости" сообщило, что в ОАК за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, на которых не было покупателей.

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  • VR-очки в пассажирском самолете

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    Виртуальные развлечения

    Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.

  • Развлечения на борту самолета

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Интернет на борту

    Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне.

    Автор: Ксения Сафронова


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