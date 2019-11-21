В России принят закон о штрафах для СМИ-"иноагентов"

Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года. Юридические лица, грубо нарушившие порядок работы СМИ-"иноагента", могут быть оштрафованы на 5 млн рублей.
Госдума РФ в четверг, 5 декабря, в третьем окончательном чтении приняла закон о штрафах за нарушение порядка работы СМИ-"иноагентов". Как сообщает на сайте российского парламента, за первое нарушение порядка работы СМИ, признанного "иностранным агентом", граждан могут оштрафовать на сумму в 10 тысяч рублей, должностных лиц - на 50 тысяч рублей, для юридических лиц предусмотрен штраф в полмиллиона рублей.
Установлены также штрафы за повторное и грубое нарушение закона. В последнем случае они составят для граждан - 100 тыс. рублей (либо административный арест на срок до 15 суток), для должностных лиц - 200 тыс. рублей, для юрлиц - 5 млн. рублей. Под "грубым" подразумевается неоднократное нарушение - более двух раз в течение года. Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.
Закон о СМИ - "иностранных агентах"» в России приняли в 2017 году, Минюст может наделять таким статусом средство массовой информации, если оно получает финансирование из-за рубежа.
К началу декабря 2019 года в реестре "иностранных агентов" было девять СМИ: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".
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