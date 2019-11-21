 В России принят закон о штрафах для СМИ-″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 05.12.2019

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Россия

В России принят закон о штрафах для СМИ-"иноагентов"

Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года. Юридические лица, грубо нарушившие порядок работы СМИ-"иноагента", могут быть оштрафованы на 5 млн рублей.

В зале заседания Госдумы РФ (Фото из архива)

В зале заседания Госдумы РФ (Фото из архива)

Госдума РФ в четверг, 5 декабря, в третьем окончательном чтении приняла закон о штрафах за нарушение порядка работы СМИ-"иноагентов". Как сообщает на сайте российского парламента, за первое нарушение порядка работы СМИ, признанного "иностранным агентом", граждан могут оштрафовать на сумму в 10 тысяч рублей, должностных лиц - на 50 тысяч рублей, для юридических лиц предусмотрен штраф в полмиллиона рублей.

Контекст

"Репортеры без границ" представили доклад о цензуре в Сети. Насколько стремление российских властей регулировать интернет усложняет работу СМИ и реально ли создание сувереного Рунета? (29.11.2019)

Минюст России готовится регистрировать СМИ как "иностранных агентов" и называет эту меру зеркальным ответом на действия США против российского телеканала RT. Но все не так просто. (21.11.2017)

Установлены также штрафы за повторное и грубое нарушение закона. В последнем случае они составят для граждан - 100 тыс. рублей (либо административный арест на срок до 15 суток), для должностных лиц - 200 тыс. рублей, для юрлиц - 5 млн. рублей. Под "грубым" подразумевается неоднократное нарушение - более двух раз в течение года. Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

Закон о СМИ - "иностранных агентах"» в России приняли в 2017 году, Минюст может наделять таким статусом средство массовой информации, если оно получает финансирование из-за рубежа.

К началу декабря 2019 года в реестре "иностранных агентов" было девять СМИ: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".

Смотрите также:

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  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ

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Ссылки в интернете

Закон о штрафах на сайте Госдумы

Аудио- и видеофайлы по теме

Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ  

Путин приказал служить. Мы все - иноагенты. Главные новости с юмором! – "Заповедник", выпуск 100  

Как нарисовать иноагента. Трамп переезжает. Песня об Украине и транзите газа – "Заповедник", выпуск 97,  

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