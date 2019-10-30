 В России появилось движение ″Матери против политических репрессий″ | Новости из Германии о России | DW | 04.11.2019

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Россия

В России появилось движение "Матери против политических репрессий"

Новое движение объединило семьи фигурантов "московского дела", дел "Нового величия", "Сети", Азата Мифтахова, "ростовского дела" и "дел мусульман".

Митинг в Москве в поддержку политзаключенных, 29 сентября 2019 года

Митинг в Москве в поддержку политзаключенных, 29 сентября 2019 года

Родственники фигурантов "московского дела", а также дел "Нового величия", "Сети" и ряда других объединились в движение "Матери против политических репрессий". Об этом они рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в помещении Московской Хельсинской группы в понедельник, 4 ноября. В организацию вошли также родители фигурантов "ростовского дела" (о подготовке "массовых беспорядков" 5 ноября 2017 года), дела аспиранта МГУ, математика Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в нападении на офис "Единой России", и дел против мусульман,обвиненных в членстве в запрещенной в России партии "Хизб ут-Тахрир.

Контекст

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал DW о преследовании его правозащитной организации в РФ, противостоянии с ФСБ и о стратегии защиты по иску о ликвидации. (17.10.2019)

Петербургских фигурантов дела "Сети" Бояршинова и Филинкова обвиняют в участии в террористическом сообществе и планах свержения власти в РФ. Как прошло первое заседание суда по их делу, в репортаже DW. (08.04.2019)

На пресс-конференции присутствовали родители фигурантов "московского дела" Наталья Конон, Владимир Фомин, Людмила Беглец и Галина Мартинцева, мама фигурантки дела "Нового величия" Юлия Павликова, а также правозащитники Лев Пономарев и Александра Крыленкова, сообщает "Новая газета". Цель объединения - показать обществу, какое большое количество людей затрагивают политические репрессии, отметила Крыленкова.

"Начало большого объединения всего общества"

"Если не остановить то, что сейчас тестируют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти ко всем вам, оно может прийти в любую семью, - считает мать фигуранта "московского дела" Даниила Конона Наталья. - Это объединение матерей должно стать началом большого объединения всего общества".

Важно показать, что не следует заканчивать борьбу за свободу политических заключенных после смягчения меры пресечения, отметили Юлия Павликова и Владимир Фомин, чьи дети - фигуранты дела "Нового величия" Анна Павликова и "московского дела" Сергей Фомин - сейчас находятся под домашним арестом.

В тот же день родители фигурантов названных дел провели одиночные пикеты у здания Администрации президента РФ в Москве.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Почему минюст хочет ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева

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Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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