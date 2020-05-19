В России от COVID-19 погибло рекордное число медиков

Если верить официальной российской статистике, то в России каждый 15-й умерший от COVID-19 является медиком. Это следует из подсчетов "Медиазоны", опубликованных во вторник, 19 мая.

Журналисты "Медиазоны" взяли за основу "Список памяти" - созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. По состоянию на 19 мая в нем содержится 241 имя. Руководствуясь списком, журналисты искали подтверждения смертей от последствий заражения коронавирусом в других источниках и смогли подтвердить гибель 186 врачей.

186 врачей - это 7 процентов от всех погибших от COVID-19 в России по официальным данным, число которых составляет 2722 человека. При этом официальные показатели смерти от COVID-19 в России - самый низкие среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев. Многие западные издания, в частности The New York Times, сомневаются в том, что официальная статистика погибших в России отражает реальную картину.

В других странах число погибших от COVID-19 медиков на порядок меньше. В Великобритании - 0,5 процента, в Италии - 0,65 процента, в Испании - 0,27 процента.

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