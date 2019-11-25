В России отменены штрафы за нацистскую символику без целей пропаганды

Российская Госдума исключила из Кодекса об административных правонарушениях ответственность за использование нацистской или экстремистской символики не в целях пропаганды, а в произведениях науки, искусства и литературы. Согласно поправкам, принятым в окончательном чтении во вторник, 18 февраля, штраф до 50 тысяч рублей не будет налагаться при условии, если "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Госдума и Совет Федерации РФ уже в ноябре 2019 года одобрили закон, разрешающий использовать нацистскую символику при определенных условиях - в учебно-просветительских целях и при отсутствии пропаганды.

Полный запрет на демонстрацию нацистской символики создал "правовую коллизию, которая на протяжении последних лет являлась для общества серьезным раздражителем", заявляла одна из авторов инициативы, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская.

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