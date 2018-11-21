В России опровергли сообщения о проседании Крымского моста

Ростехнадзор опроверг сообщения украинских СМИ о проседании транспортного перехода через Керченский пролив между РФ и украинским полуостровом Крым, аннексированным Россией. В распространенном ведомством в среду, 21 ноября, заявлении утверждается, что автомобильная часть Крымского моста возведена с учетом требований сейсмической безопасности и за время строительства проверялась более 100 раз планово и с целью контроля исполнения строителями вынесенных им предписаний. Специалисты не выявили отступлений от проекта.

"При строительстве автодорожной составляющей объекта в период с февраля 2016 года по апрель 2018 года проведено 10 проверок на основании утвержденной программы проведения проверок, а также 98 внеплановых проверок... При строительстве железнодорожного моста... в июле-августе 2018 года проведена проверка на основании программы проверок. В период с 12 ноября по 30 ноября 2018 года также проводится проверка по пункту 2 утвержденной программы", - цитирует сообщение Ростехнадзора сетевое изданиеDaily Storm.

Заявление Ростехнадзора стало реакцией на сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТВПЛ). Во вторник, 20 ноября, ведомство разместило в Facebook фотографии из космоса и сопроводило их комментарием: "Незаконно построенный РФ Керченский мост - смещается".

Подъем арки и проседание

"Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода (с применением электромагнитного излучения. - Ред.) обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова и острова Тузла", - отмечалось в заявлении.

По данным министерства, в районе искусственного насыпи со стороны Крымского полуострова отмечается проседание по вертикальной оси "со скоростью от 89 миллиметров" и поднятие "до 52 миллиметров в год".

На железнодорожном пролете зафиксирован "подъем арки" со скоростью "до 30 миллиметров в год", на автомобильном - проседание "до 32 миллиметров в год", уточнялось в заявлении.

Без согласований с Киевом

Мост длиной 19 км ведет от Таманского полуострова Краснодарского края к украинскому полуострову Крым, аннексированному Россией в марте 2014 года. Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.

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