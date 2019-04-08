В России общественность призывает прекратить дело "Сети"

В интернете размещена петиция с призывом закрыть дело "Сети" и расследовать факты применения пыток к фигурантам дела. Документ уже подписали Лия Ахеджакова, Светлана Ганнушкина и другие представители общественности.
В России правозащитники, политики, деятели науки и культуры призвали российские власти закрыть резонансное дело "Сети", которое, по их убеждению, является сфабрикованным, и расследовать факты применения пыток к фигурантам дела. Петиция с соответствующими требованиями в пятницу, 19 апреля, размещена на онлайн-платформе Change.org.
"Мы не должны допустить, чтобы показания, полученные под пытками, рассматривались в суде как доказательства, а пытки стали наиболее надежным и простым способом фабрикации и "раскрытия" уголовных преступлений", - указывается в петиции, размещенной известным правозащитником Львом Пономаревым.
Свои подписи под документом уже поставили артистки Лия Ахеджакова и Наталья Фатеева, писатель Людмила Улицкая, режиссер Гарри Бардин, правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина, политик Леонид Гозман, руководитель "Левада-центра" Лев Гудков и многие другие.
Провести полноценное, гласное расследование
Подписанты требуют провести полноценное и гласное расследование по заявлениям фигурантов дела "Сети" о пытках, изучить материалы с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.
Уголовное дело против 11 участников группы "Сеть" было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, некоторые из которых придерживались левых и антифашистских взглядов, являлись членами террористического сообщества и готовились к организации беспорядков в России. Им угрожает от 5 до 10 лет лишения свободы.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: