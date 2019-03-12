В России не будет международного расследования убийства Немцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил проведение международного расследования убийства Бориса Немцова. Ранее ОБСЕ заявила, что официальное расследование было неполным.
На территории России не будет проводиться международное расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, заявил в пятницу, 21 февраля, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, расследование преступлений в РФ - компетенция российских следственных органов.
"У нас есть наше законодательство, и по нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы России и никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны", - подчеркнул Песков.
ОБСЕ призывает провести новое расследование убийство Немцова
Днем ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию провести "новое и полное расследование" убийства Бориса Немцова. Официальное расследование этого преступления и последующее судебное разбирательство неоднократно подвергались жесткой критике, говорится в докладе организации, который был представлен на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене 20 февраля.
Один из главных аргументов, звучавших со стороны критиков, состоял в том, что официальное расследование было неполным и содержало ряд нестыковок, указано в докладе. Эти нестыковки, "вызывают подозрение, что определенные элементы уголовного дела, в особенности политический мотив и причастность высокопоставленных чиновников, были целенаправленно исключены".
Пробелы в официальном расследовании постарались заполнить эксперты, которые указывали на возможную причастность к убийству Немцова руководства Чеченской республики, а также российских спецслужб и лично президента Владимира Путина, напоминают в ОБСЕ. "Учитывая критику в отношении расследования и в особенности недостатки, обнаруженные спецдокладчиком ПАСЕ, такие аргументы не могут быть ни опровергнуты, ни подтверждены, - говорится в докладе организации. - Поскольку без возобновления уголовного расследования невозможно дать никаких ответов, последствия вызывают крайнее беспокойство. В этом смысле проведение полного расследования также в интересах российских властей". В ОБСЕ убеждены, что проведение такого расследования "было бы первым шагом по борьбе с атмосферой безнаказанности" в России.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. В марте 2019 года Палата представителей Конгресса США почти единогласно поддержала резолюцию, призывающую российские власти "позволить провести беспристрастное международное расследование" преступления, а также взаимодействовать с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеей Совета Европы по этому делу.
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