В России не будет международного расследования убийства Немцова

На территории России не будет проводиться международное расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, заявил в пятницу, 21 февраля, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, расследование преступлений в РФ - компетенция российских следственных органов.

"У нас есть наше законодательство, и по нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы России и никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны", - подчеркнул Песков.

ОБСЕ призывает провести новое расследование убийство Немцова

Днем ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию провести "новое и полное расследование" убийства Бориса Немцова. Официальное расследование этого преступления и последующее судебное разбирательство неоднократно подвергались жесткой критике, говорится в докладе организации, который был представлен на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене 20 февраля.

Один из главных аргументов, звучавших со стороны критиков, состоял в том, что официальное расследование было неполным и содержало ряд нестыковок, указано в докладе. Эти нестыковки, "вызывают подозрение, что определенные элементы уголовного дела, в особенности политический мотив и причастность высокопоставленных чиновников, были целенаправленно исключены".

Пробелы в официальном расследовании постарались заполнить эксперты, которые указывали на возможную причастность к убийству Немцова руководства Чеченской республики, а также российских спецслужб и лично президента Владимира Путина, напоминают в ОБСЕ. "Учитывая критику в отношении расследования и в особенности недостатки, обнаруженные спецдокладчиком ПАСЕ, такие аргументы не могут быть ни опровергнуты, ни подтверждены, - говорится в докладе организации. - Поскольку без возобновления уголовного расследования невозможно дать никаких ответов, последствия вызывают крайнее беспокойство. В этом смысле проведение полного расследования также в интересах российских властей". В ОБСЕ убеждены, что проведение такого расследования "было бы первым шагом по борьбе с атмосферой безнаказанности" в России.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. В марте 2019 года Палата представителей Конгресса США почти единогласно поддержала резолюцию, призывающую российские власти "позволить провести беспристрастное международное расследование" преступления, а также взаимодействовать с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеей Совета Европы по этому делу.

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