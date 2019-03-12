 В России не будет международного расследования убийства Немцова | Новости из Германии о России | DW | 21.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В России не будет международного расследования убийства Немцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил проведение международного расследования убийства Бориса Немцова. Ранее ОБСЕ заявила, что официальное расследование было неполным.

Цветы и фото на месте убийства Бориса Немцова

Цветы и фото на месте убийства Бориса Немцова

На территории России не будет проводиться международное расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, заявил в пятницу, 21 февраля, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, расследование преступлений в РФ - компетенция российских следственных органов.

"У нас есть наше законодательство, и по нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы России и никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны", - подчеркнул Песков.

ОБСЕ призывает провести новое расследование убийство Немцова

Днем ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию провести "новое и полное расследование" убийства Бориса Немцова. Официальное расследование этого преступления и последующее судебное разбирательство неоднократно подвергались жесткой критике, говорится в докладе организации, который был представлен на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене 20 февраля.

Контекст

Даже после обвинительного приговора пяти подсудимым целый ряд важных вопросов, связанных с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова, остаются без ответа, считает Инго Маннтойфель. (30.06.2017)

В интервью DW Эмануэлис Зингерис, докладчик ПАСЕ по делу Бориса Немцова, объяснил, как будет проходить разбирательство обстоятельств убийства политика и какой реакции он ждет от Москвы. (14.06.2017)

Один из главных аргументов, звучавших со стороны критиков, состоял в том, что официальное расследование было неполным и содержало ряд нестыковок, указано в докладе. Эти нестыковки, "вызывают подозрение, что определенные элементы уголовного дела, в особенности политический мотив и причастность высокопоставленных чиновников, были целенаправленно исключены".

Пробелы в официальном расследовании постарались заполнить эксперты, которые указывали на возможную причастность к убийству Немцова руководства Чеченской республики, а также российских спецслужб и лично президента Владимира Путина, напоминают в ОБСЕ. "Учитывая критику в отношении расследования и в особенности недостатки, обнаруженные спецдокладчиком ПАСЕ, такие аргументы не могут быть ни опровергнуты, ни подтверждены, - говорится в докладе организации. - Поскольку без возобновления уголовного расследования невозможно дать никаких ответов, последствия вызывают крайнее беспокойство. В этом смысле проведение полного расследования также в интересах российских властей". В ОБСЕ убеждены, что проведение такого расследования "было бы первым шагом по борьбе с атмосферой безнаказанности" в России.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. В марте 2019 года Палата представителей Конгресса США почти единогласно поддержала резолюцию, призывающую российские власти "позволить провести беспристрастное международное расследование" преступления, а также взаимодействовать с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеей Совета Европы по этому делу.

Смотрите также:

  • Russland Beisetzung Nemzow

    Москва простилась с Борисом Немцовым

    Церемония прощания

    Родные и друзья Бориса Немцова пришли проводить его в последний путь. Церемония прощания прошла в одном из залов московского Сахаровского центра, где был установлен гроб с телом политика.

  • Russland Beisetzung Nemzow

    Москва простилась с Борисом Немцовым

    Память жива

    На церемонию прощания люди приходили с цветами и книгой Немцова "Исповедь бунтаря".

  • Russland Beisetzung Nemzow

    Москва простилась с Борисом Немцовым

    Очередь на десятки метров

    Очередь из желающих проститься с Борисом Немцовым растянулась на десятки метров.

  • Russland Beisetzung Nemzow

    Москва простилась с Борисом Немцовым

    Несмотря на холод

    Желающих проститься с Борисом Немцовым не испугала нулевая температура и снегопад.

  • Russland Beisetzung Nemzow

    Москва простилась с Борисом Немцовым

    Последний взгляд

    Скорбящие прощались со своим бывшим соратником у открытого гроба.

  • Russland Beisetzung Nemzow

    Москва простилась с Борисом Немцовым

    Слезы друзей

    Проститься с Немцовым пришел его близкий друг, активист движения "Солидарность" Илья Яшин (в центре), а также бывший премьер-министр Михаил Касьянов (справа).

  • Russland Beisetzung Nemzow

    Москва простилась с Борисом Немцовым

    Представители власти

    На гражданской панихиде были замечены вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

  • Russland Beisetzung Nemzow

    Москва простилась с Борисом Немцовым

    Место встречи оппозиции

    Лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин (слева) и ее основатель Григорий Явлинский (справа) у входа в Сахаровский центр.

  • Russland Beisetzung Nemzow

    Москва простилась с Борисом Немцовым

    Боль матери

    Мать Немцова, 87-летняя Дина Немцева, у гроба сына.

  • Russland Beisetzung Nemzow

    Москва простилась с Борисом Немцовым

    Отец и дочь

    Дочь Немцова Дина (справа) прощается с отцом.

    Автор: Деннис Штуте, Ирина Филатова


Смотреть видео 04:11

В ПАСЕ требуют от Москвы расследовать убийство Бориса Немцова

Контекст

Москва простилась с Борисом Немцовым

В Москве состоялась церемония прощания с оппозиционным политиком Борисом Немцовым, убитым вечером 27 февраля. О том, как проходило траурное мероприятие, в галерее DW. (03.03.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова  

Народный мемориал: как добровольцы сохраняют память о Борисе Немцове  

Также по теме

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert

Конгрессмены США призвали к международному расследованию убийства Немцова 12.03.2019

Члены Палаты представителей призвали власти России позволить провести беспристрастное расследование преступления и сотрудничать по этому делу с ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

Nemtsov-Gedenkveranstaltungen in Sankt Petersburg

ПА ОБСЕ назначила докладчика по делу об убийстве Бориса Немцова 22.02.2019

Парламентская ассамблея ОБСЕ подготовит доклад по делу о расследовании убийства российского политика Бориса Немцова, сообщил Владимир Кара-Мурза.

Russland Moskau Gedenkmarsch an Boris Nemzow

Делегация РФ в ПАСЕ отказалась голосовать по резолюции о деле Немцова 27.06.2019

Российские парламентарии заявили, что считают принятие резолюции давлением на следствие. Подтверждая полномочия делегации РФ, ПАСЕ призвало Москву в полной мере сотрудничать в расследовании убийства Немцова.

Реклама

Самые читаемые

Андрей Макаревич: Зеленский - не ворюга, не врун и не жлоб  

Число новых заражений вирусом COVID-19 в Китае за сутки упало вчетверо  

"Президент России Екатерина Надежная": эксперты обрисовали 4 сценария будущего РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно