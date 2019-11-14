 В России назвали имя вероятного участника ″Евровидения-2020″ | Новости из Германии о России | DW | 01.02.2020

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Россия

В России назвали имя вероятного участника "Евровидения-2020"

65-й по счету песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Ожидается, что окончательное решение о представителе от России будет принято до конца февраля.

Выступление одного из участников Евровидения-2018

Выступление одного из участников "Евровидения-2018"

На телевизионном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" Россию будет представлять, по всей вероятности, певец Александр Панайотов. Об этом сообщил композитор и продюсер Игорь Крутой в беседе с РИА "Новости", сообщается в субботу, 1 февраля. "Первый канал" "принял решение" по кандидатуре Панайотова "процентов на девяносто", пояснил Крутой.

Контекст

Украину на "Евровидении" не будут представлять исполнители, которые с 2014 года гастролировали в России или хотят там выступать. Это решение вносит ясность, но и вызывает сожаление у Андрея Бреннера. (16.10.2019)

На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве Сергей Лазарев дал интервью DW. Речь в нем шла не только о желании победить на конкурсе, но и о том, по каким вопросам он сохраняет свою позицию. (14.05.2019)

Решение о том, кто будет представлять РФ на "Евровидении", обычно принимается до конца февраля, сообщал ранее агентству глава "Первого канала" Константин Эрнст.

65-е по счету "Евровидение" пройдет в Роттердаме

Песенный конкурс "Евровидение" проводится ежегодно Европейским вещательным союзом (EBU). 65-й  конкурс пройдет с 12 по 16 мая 2020 года в нидерландском Роттердаме, в нем примут участие представители 41 страны. Победитель прошлого года автоматически попадает в финал. Сито отборочных туров не нужно проходить также самым крупным плательщикам взносов в бюджет EBU - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

В Тель-Авиве в 2019 году "Евровидение" выиграл голландец Дункан Лоренс с трагической балладой "Arcade", россиянин Сергей Лазарев занял 3-е место. На "Евровидении-2020" Россия выступит в первом полуфинале 12 мая вместе с Украиной, Беларусью, Литвой, Азербайджаном и другими странами. 

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    Победитель "Евровидения-2019" - Дункан Лоренс. Музыкой он увлекается с детства, играет на фортепьяно, сам пишет песни. Балладу "Arcade" для Тель-Авива он считает своей самой сильной и очень личной композицией о любви и потери. К "Евровидению-2019" его готовила известная кантри-певица Ильзе Де-Ланге, которая пять лет назад заняла на этом конкурсе второе место в составе дуэта The Common Linnets.

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    На "Евровидении" Сергей Лазарев выступил уже два раза. И оба раза - третье место: и в 2016-м, и в 2019-м. Эмоциональная баллада "Scream" в Тель-Авиве принесла высокие баллы, но для победы опять чего-то не хватило.

  • Евровидение-2019: Швейцария

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  • Евровидение-2019: Азербайджан

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  • Евровидение-2019: Австралия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Австралия

    Можно долго удивляться тому, что Австралия участвует в "Евровидении", но от выступления Кейт Миллер-Хейдке нынешний конкурс явно выиграл. Шоу с парением над землей, нарядом Снежной Королевы и высокими нотами (Кейт - профессиональная оперная певица) запомнилось всем. Песня "Zero gravity" ("Невесомость") - о серьезной жизненной проблеме: депрессии и выходе из нее. По итогам конкурса - девятое место.

  • Евровидение-2019: Исландия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Исландия

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  • Евровидение-2019: Чехия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Чехия

    Рефрен композиции чешской группы Lake Malawi теперь многие напевают: песня в стиле инди-поп "Friend of a friend" многим понравилась своей легкостью и свежестью. Дизайн сцены, напоминающий Instagram, нашел отклик у молодой публики. У солиста группы Альберта Черни на его родине, в Чехии, немало поклонников. 11-е место в итоговой таблице.

  • Евровидение-2019: Билал Ассани из Франции

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Франция

    В песне "Roi" ("Король") уроженец Парижа с марокканскими корнями Билал Ассани призвал оставаться самим собой. В реальной жизни ему пришлось столкнуться с расистскими и гомофобными нападками. Певец и звезда социальных сетей в 2017 году совершил каминг-аут. Во Франции его называют символом молодого поколения ЛГБТ. По итогам конкурса в Тель-Авиве Билал занял 16-е место.

  • Евровидение-2019: Кипр

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Кипр

    Тамта Годуадзе - звезда в Греции, а на "Евровидении" выступает за Кипр. Ее судьба напоминает историю Золушки. Родилась в Тбилиси, в 22 года переехала в Афины, на жизнь зарабатывала помощью по дому. Лишь в 2003-м попала на талант-шоу и начала музыкальную карьеру. Выступает в мюзиклах, слывет иконой стиля в Греции. В Тель-Авиве исполнила композицию "Replay" а-ля Дженнифер Лопес и заняла 13-е место.

  • Евровидение-2019: Мальта

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Мальта

    Один из самых ярких номеров в Тель-Авиве - выступление жизнерадостной и артистичной Микелы с Мальты. В "Хамелеоне" ритм-энд-блюз и поп перемежаются с восточными мотивами. До победы в шоу "Х-Фактор", которое на Мальте является и национальным отборочным конкурсом для "Евровидения", о студентке Микеле мало кто слышал. На "Евровидении-2019" она заняла 14-е место.

  • Евровидение-2019: Греция

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Греция

    Не иначе как сказочно красивым номер Катерины Дуска, выступавшей за Грецию, не назовешь. В поп-композиции "Better love" кому-то слышится Эми Уайхаус, кому-то Кэти Перри. Оформление сцены в стиле фэнтези на время погрузило зрителей в мир волшебных грез... В итоге - 21-е место.

  • Евровидение-2019: немецкий дуэт Sisters

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Германия

    Немецкий дуэт Sisters сравнивают с "Тату". Несмотря на название, 19-летняя Карлотта Труман и 26-летняя Лаура Кестель (под псевдонимом Laurita) - не сестры. Они вообще едва знают друг друга. Дуэт был создан незадолго до внутригерманского отборочного конкурса. В Тель-Авиве они спели о женской сплоченности. Успеха песня не имела: лишь 25-е место в итоговой таблице финалистов.

  • Евровидение-2019: Португалия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Португалия

    Португальскому исполнителю Конану Осирису и его танцору можно смело присвоить звание самых странных участников "Евровидения-2019". Постмодернистская композиция "Telemóveis" с элементами фаду, техно, арабской и японской музыки весьма экстравагантна. Ребята вообще не попали в финал, но публике запомнились!

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 07:31

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

Контекст

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

Не так уж и важно, какое место в итоге заняли эти участники песенного конкурса в Тель-Авиве. Эти артисты точно запомнятся публике! (20.05.2019)  

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