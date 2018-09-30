 В России могут снять ограничения на ночную торговлю пивом | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2018

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Россия

В России могут снять ограничения на ночную торговлю пивом

Предложения на этот счет выдвинуло министерство торговли РФ, сообщает "Коммерсант". Послабления должны коснуться лишь алкоголя в алюминиевых банках, чтобы помочь находящемуся под санкциями США Олегу Дерипаске.

Пиво в алюминиевых банках

В России могут снять ограничения на торговлю пивом и другим алкоголем в алюминиевых банках в ночное время. Эти меры, предложенные министерством торговли РФ, призваны оказать поддержку находящимся под санкциями США Олегу Дерипаске и единственному в России производителю алюминия - компании РУСАЛ, сообщает в понедельник, 1 октября, газета "Коммерсант" со ссылкой на копию законопроекта о поправках к федеральному закону "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции". 

Как сообщает издание, законопроект предлагает снять ограничения на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевой банке, произведенной в ЕАЭС, в нестационарных торговых объектах (киосках, ларьках и т. д.). Предлагается также отменить запрет на торговлю такой продукцией ночью.

В пояснительной записке к документу говорится, что из-за санкций "российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса". Между тем предлагаемые меры позволят не только поддержать пивоваров и обеспечить поступления в бюджеты всех уровней, но и снизить потребление крепкого алкоголя и суррогатов, полагает Минпромторг.

Контекст

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Неоднозначное предложение

Представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes поддержали предложение Минпромторга, которое, однако, ущемляет интересы производителей не алюминиевой тары. Подготовленный министерством законопроект также идет вразрез с государственной политикой в сфере здравоохранения. Запрет на торговлю пивом в нестационарных торговых точках, а также в период с 23:00 до 08:00 был введен в России в 2013 году. По данным "Коммерсанта", до этого момента через ларьки и киоски реализовывалось около 20 процентов пива.

Издание отмечает, что идею чиновников сложно трактовать как прямую поддержку РУСАЛа, поскольку алюминиевые банки в России выпускает американская компания Ball на трех заводах. До 2008 года Всеволожский завод Ball входил в компанию "Ростар", которая принадлежала РУСАЛу, а затем En+ Group Олега Дерипаски, но в 2008 году эта компания была продана английской Rexam. Последнюю в 2016 году поглотила Ball. Актуальные мощности заводов Ball, их объемы выпуска и закупок алюминия у РУСАЛа стороны не раскрывают.

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    Автор: Ирина Филатова


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